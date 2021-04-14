Войти
ТАСС

Глава Arianespace по-русски отблагодарил Гагарина за его подвиг

278
0
0
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник изображения: © REUTERS/Christian Hartmann

Стефан Исраэль отметил, что "60 лет назад Гагарин открыл новый путь для человечества"

ПАРИЖ, 12 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль по-русски написал благодарность первому советскому космонавту Юрию Гагарину и заявил, что гордится сотрудничеством с Россией. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник вечером в своем Twitter.

"Cпасибо, Юрий!", - написал он на русском языке. Глава европейской компании - оператора космических запусков добавил, что "60 лет назад Гагарин открыл новый путь для человечества". "Очень горжусь совместной работой с нашими российскими партнерами и [запусками ракет] "Союз", чтобы продолжить приключение дальше!", - отметил Исраэль.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
Похожие новости
18.11.2020
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
22.07.2019
Франция готовится к звездным войнам
10.03.2017
Blue Origin подписала второй контракт на пять пусков ракеты New Glenn со спутниками OneWeb
24.06.2015
Ракета Vega с украинским двигателем в пятый раз стартовала с космодрома Куру
28.12.2010
Европейское космическое агентство не смогло пока что найти денег для продления своего участия в МКС
05.09.2007
Arianespace запустит 24 спутника американской Globalstar при помощи российских ракет-носителей "Союз"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 08:40
  • 32
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 14.04 08:20
  • 4
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 14.04 07:46
  • 1
В Приморье подразделение морской пехоты ТОФ подняли по тревоге
  • 14.04 07:40
  • 5
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 07:21
  • 3
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 14.04 06:27
  • 2186
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 05:27
  • 105
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 14.04 04:37
  • 108
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 20:48
  • 1
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 13.04 20:10
  • 4
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной