Гагаринский зал открыли в Европейском космическом центре в Бельгии

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор центра Жан-Марсель Тома, посол России в Бельгии Александр Токовинин и директор Российского центра науки и культуры в Бельгии Вера Бунина

ЛИБЭН (Бельгия), 12 апреля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Гагаринский зал - тематическая экспозиция, приуроченная к 60-летию полета первого человека в космос, открылась в пятницу в Европейском космическом центре (European Space Center) - детском и молодежном научно-познавательном комплексе, расположенном на юге Бельгии близ городка Либэн. Как передает корреспондент ТАСС, в торжественной церемонии открытия приняли участие директор центра Жан-Марсель Тома, посол России в Бельгии Александр Токовинин и директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Бельгии Вера Бунина, депутат палаты представителей парламента Бельгии и экс-министр обороны королевства Андре Флао.

Российские организаторы также подарили бельгийскому центру бронзовый бюст Юрия Гагарина, который теперь стоит при входе в зал. Это первый памятник Гагарину, открытый на территории Бельгии.

108 минут истории

Из-за пандемии и действующих в Бельгии карантинных ограничений церемония открытия проходила в гибридном формате - РЦНК вел трансляцию мероприятия, кроме того с видеообращением к участникам обратился глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Дата 12 апреля навеки выгравирована в истории человечества. 60 лет назад, день в день Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос. Я отлично помню этот прекрасный весенний день, помню, как слушал с моими родителями по радио эту новость", - сказал Токовинин. По его словам, полет Гагарина "вдохнул в каждого жителя нашей планеты новые надежды и новую энергию".

Российский посол отметил "великолепное сотрудничество между Россией и Бельгией в космической сфере, которое позволило осуществить бельгийскому астронавту Франку Де Винне две миссии на борту Международной космической станции (в 2002 и 2009 годах - прим. ТАСС), куда он летал на кораблях "Союз".

"Гагарину потребовалось лишь 108 минут, чтобы навсегда изменить наш взгляд на Землю, и эти 108 минут остаются важными и поныне", - заявил в свою очередь Тома.

Мультимедийная экспозиция Гагаринского зала познакомит посетителей Европейского космического центра с лучшими визуальными образами Гагарина, фотовыставкой "60 лет первого полета человека в космос, 1961 - 2021", а также с архивными съемками подготовки первого космонавта к полету и фрагментов самого космического путешествия из фонда Роскосмоса. Здесь также представлены исторические книги, журналы, открытки и фотографии, связанные с полетом Гагарина, и с различными вехами российско-бельгийского космического сотрудничества: макеты космических кораблей, скафандры, в частности синий костюм Де Винне, а также элементы термообшивки спускаемого аппарата, в котором бельгийский астронавт вернулся на Землю после своей второй миссии к МКС.

Отзвук пандемии

Карантинные меры и ограничения на трансграничные поездки не позволили к открытию зала доставить в Бельгию из Франции один из важных экспонатов выставки - российский скафандр "Сокол". При транспортировке его задержала французская полиция как объект, неразрешенный для перевозок в нынешних условиях. Впрочем, организаторы заверили, что ведут переговоры с французскими правоохранителями и в ближайшее время скафандр займет предназначенное ему место в Гагаринском зале.

Как рассказала корреспонденту ТАСС Бунина, инициатива открытия Гагаринского зала поступила одновремнно с двух сторон: "Европейский космический центр в Бельгии выразил заинтересованность в создании совместного проекта, а Русский дом в Брюсселе (Российский центр науки и культуры) выступил с инициативой организации исторического пространства".

Вчера и сегодня

Особую важность открытия Гагаринского зала именно в детско-юношеском центре отметил в беседе с российскими журналистами Флао. По его словам, очень важно "помнить и напоминать" нашу общую историю для повышения взаимопонимания между Россией и Западной Европой в современном нестабильном мире.

"60 лет назад Советский Союз, который потом стал Россией, стал первым в мире, кто смог отправить человека в космос. Сегодня, когда отношения между Россией и европейскими странами сильно напряжены, очень важны все те элементы, которые могут эту напряженность снизить. Отношения сейчас напряжены не только с Россией. Европа и Китай, США и Китай, мир нестабилен, но я убежден, что такие события, как сегодня, позволяют оживить историю, освежить нашу коллективную память. Это так же важно, как помнить, что освобождение стран Западной Европы в 1945 году союзниками произошло также благодаря огромным усилиям советской армии. Очень важно помнить, что есть множество событий в истории как недавней, так и более отдаленной, которые позволяют нам повышать уровень взаимопонимания и общего стремления к миру", - подчеркнул бывший министр обороны Бельгии.

"Открытие Гагаринского зала - часть общего контекста российско-бельгийских отношений сотрудничества в космической сфере. В 2001 году в Звездном городке в России проходил предполетные испытания перед своей миссией на МКС бельгийский космонавт Франк Де Винне, а в 2015 году Еврокосмический центр в Бельгии посещал советский космонавт Алексей Леонов (первый человек, вышедший в открытый космос - прим. ТАСС). Гагаринский зал, который мы открыли сегодня, будет хранить память о Юрии Гагарине - герое нашей страны и всего человечества, а также рассказывать о роли российской космонавтики в освоении космоса. Мы уже видим высокий интерес к этому проекту и ожидаем его развитие в скором будущем", - заявила в свою очередь Бунина.