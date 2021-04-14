Глава Роскосмоса рассказал, как провожает космонавтов на МКС

Рогозин сообщил, что провожает космонавтов в полет пинком после аварии 2018 года, следуя традициям Сергея Королева

ТАСС, 13 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провожает космонавтов в полет пинком после аварии 2018 года, следуя традициям Сергея Королева.

"Есть определённые вещи, которые не надо нарушать. Вот я вам историю драматическую расскажу <...> У нас в 2018 году в октябре была авария ракеты с пилотируемым кораблем - нештатное разделение первой ступени", - сказал Рогозин в эфире программы "Вечерний Ургант".

Он напомнил, что тогда сработала система аварийного спасения и экипаж благополучно вернулся на землю.

По словам Рогозина, потом он обсуждал ситуацию с одним из участников спасённого экипажа - Алексеем Овчининым, и тот в шутку обвинил главу Роскосмоса в случившемся.

"Надо, когда нас провожают к лифту, пинок обязательно давать со времён Сергея Павловича (Королева - прим. ТАМС) , лёгкий пиночек, лети, мол наверх. А вы меня рукой шлепнули.

Это неправильно", - пересказал Рогозин слова космонавта.

"Мы конечно посмеялись, но теперь я четко следую традиции Сергея Павловича", - продолжил он.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября вскоре после старта с Байконура. На борту корабля, направлявшегося к МКС, находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг. Экипаж "Союза" не пострадал.