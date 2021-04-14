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Известия.ru

Алиев заявил об ожидании от Еревана ответа по поводу ракет «Искандер-М»

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Источник изображения: Фото: ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку по-прежнему ждет ответа от Еревана по поводу происхождения ракет «Искандер-М», обломки которых обнаружены в Шуше в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в понедельник, 12 апреля, на открытии Парка военных трофеев в столице Азербайджана.

«Откуда в армянской армии эти ракеты? Таких ракет быть не должно. Это уже наглядное свидетельство. Это свидетельство военного преступления Армении, и мы хотим получить ответ. Как это смертоносное оружие попало в руки Армении? Мы пока не получили ответа. Но мы получим», — цитирует азербайджанского лидера его пресс-служба.

Алиев добавил, что у Азербайджана уже есть достаточно информации по этому поводу, однако Баку ждет официального ответа от Еревана.

В марте в Азербайджане заявили об обнаружении обломков ракет «Искандер-М» при очистке Шуши от мин. Представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продемонстрировали обломки двух ракет, сообщала «Газета.ру».

При этом в агентстве не уточнили, на основании какой информации сделан вывод о применении ракет во время боевых действий.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. В марте пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян сообщила, что премьер, проанализировав факты, пришел к выводу о недостоверности полученной информации о ракетах.

Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 26 февраля, ракетные комплексы «Искандер-М» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись.

В том же месяце президент Азербайджана подтвердил, что системы обнаружения Баку не зафиксировали применение ракетных комплексов «Искандер» во время военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Очередная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась в конце сентября 2020 года и завершилась 10 ноября 2020 года после подписания Арменией и Азербайджаном при посредничестве России соглашения о прекращении боевых действий в республике.

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