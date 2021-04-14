Многополярная звезда: РФ намерена сохранить статус космической державы

Власти готовы развивать международные программы и повышать зарплаты в отрасли

Россия должна сохранить статус одной из ведущих космических держав, поскольку эта отрасль напрямую связана с безопасностью страны. Об этом Владимир Путин заявил на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в РФ, которое состоялось 12 апреля. По поручению президента правительство должно подготовить документ, содержащий конкретные меры по достижению этих приоритетов. Москва вместе с тем готова и впредь развивать международные программы, участвуя в совместной работе с зарубежными партнерами. Глава государства также предложил увеличить зарплаты космонавтам. В Госдуме «Известиям», в свою очередь, рассказали о планах по исследованию Луны и Марса, куда россияне должны добраться к 2030 году.

Помнить и развивать

В Саратовскую область Владимир Путин отправился в День космонавтики неслучайно. 60 лет назад именно здесь — неподалеку от города Энгельс — совершил посадку корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин, 12 апреля 1961-го проложивший человечеству дорогу к звездам. На месте приземления первого космонавта был создан уникальный мемориальный комплекс под открытым небом, куда президент приехал в сопровождении в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса «Парк покорителей космоса» на месте приземления Ю.А. Гагарина в Саратовской области. Слева — заведующая Народным музеем Ю.А. Гагарина Инна Буйкевич. Справа — летчик-космонавт, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Валентина Терешкова Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Посетители Парка покорителей космоса получили возможность не только рассмотреть памятник герою или мраморную стену славы с информацией об отечественных космических программах, но и прогуляться по кедровой аллее, которая была высажена в память о позывном «Кедр», закрепленном за Юрием Гагариным при подготовке к орбитальному полету. Тем не менее рабочий график президента 12 апреля не был ограничен только праздничными мероприятиями. В этот же день он из Энгельса в режиме видеоконференции провел совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в РФ.

— Наш долг — не только беречь память о поколении покорителей космоса, чтить мужество и смелость космонавтов, которые, невзирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто создавал уникальные космические системы, технику, готовил экипажи к работе на орбите, не только помнить всех, кто своим трудом и талантом закладывал и укреплял космический потенциал, — заявил Владимир Путин. — Наш долг и в том, чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса.

Музейный комплекс «Парк покорителей космоса», открытый к 60-летнему юбилею полета Гагарина на месте приземления Ю. Гагарина в Саратовской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

По словам президента, Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих космических держав, поскольку эта отрасль напрямую связана с обороной. Глава РФ напомнил, что за последние 2,5 года проведено более 50 успешных пусков российских ракет-носителей. В частности, 9 апреля с Байконура стартовал корабль «Союз МС-18» имени Юрия Гагарина с международным экипажем. При этом Москва готова и впредь развивать международные программы, участвовать в совместной работе с зарубежными партнерами в космосе, подтвердил Владимир Путин. Президент на совещании также предложил увеличить на 50% должностной оклад тем, кто уже слетал в космос и занимает заметные позиции в отряде космонавтов. А тем, кто еще только готовится стать космонавтом, — на 70%.

Космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей жизни, добавил он. Так, речь идет о повышении качества связи и спутниковой навигации, расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, а также дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения, пояснил он. Между тем российский космонавт и депутат Госдумы Роман Романенко считает, что к 2030 году российские экипажи должны добраться до Луны и Марса.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения в День космонавтики музейного комплекса «Парк покорителей космоса» на месте приземления Ю.А. Гагарина в Саратовской области осматривает исторический автобус ЛАЗ-695Б, который на Байконуре доставлял космонавтов к стартовой площадке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

— У нас сейчас сделали набор космонавтов под перспективу: ребятам сказали, что они летят на Марс и Луну. Еще добирают сейчас двоих человек. В итоге у нас около 10 молодых и амбициозных людей, которые готовы лететь на Луну или на Марс, — заявил парламентарий «Известиям».

Поставить задачу

По мнению президента, для достижения поставленных целей требуется комплексный и долгосрочный подход, который в полной мере учтет приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. В связи с этим Владимир Путин поручил кабмину подготовить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в Основах государственной политики в области космической деятельности. По его словам, он должен отражать видение перспектив развития космической отрасли не менее чем на 10 лет вперед.

— Во-первых, конечно, все основные проекты нужно проанализировать еще раз — проекты с наиболее важными этапами их реализации. Во-вторых, четко определенные задачи и результаты каждого этапа должны нам быть абсолютно понятны. И в-третьих, само собой разумеется, всё это должно быть привязано, все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам, — уточнил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин приветствует членов отряда космонавтов «Роскосмоса» в День космонавтики в музейном комплексе «Парк покорителей космоса» на месте приземления Ю.А. Гагарина в Саратовской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По мнению независимого эксперта в космической отрасли Андрея Ионина, в России можно создать орган, аналогичный, например, Совету по космосу в США, который смог бы ставить цели национального масштаба, исходя из государственных приоритетов. Ведь чрезвычайно важно давать конкретные задачи, обеспечивая их долгосрочными финансовыми ресурсами, а также развивать международную кооперацию и активизировать межотраслевое взаимодействие.

— Мы уступаем в постановке задач. Появление Илона Маска не случайность. Безусловно, это связано с самим этим человеком, который посвятил себя этому делу. Но надо понимать, что появление компании SpaceX и такого феномена, как Илон Маск, — это также результат целенаправленной, долгосрочной государственной политики, — заявил «Известиям» Андрей Ионин. — В частности, речь идет о создании героя в инженерных специальностях — образца для подражания, чтобы молодежь шла в эту сферу. Кстати, сейчас конкурс в инженерные вузы в Америке выше, чем до эры Маска.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития космической отрасли в городе Энгельсе в Саратовской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

При этом сейчас есть несколько направлений, которые особо важны, включая космический интернет. По мнению Андрея Ионина, эту задачу надо решать, так как это необходимый элемент цифровой экономики.

— Мы много говорим про цифровую экономику на земле, но без космического интернета она невозможна. Особенно в российских условиях, где 70% территории не охвачено наземным интернетом не потому, что операторы вредные, а потому, что это экономически неэффективно. А космос бы позволил решить эту проблему. И здесь нам нужные бизнес-партнеры, международные партнеры, тот же самый Китай, — пояснил эксперт.

Задача технологического прорыва связана и с дальнейшей разработкой «ядерного буксира», необходимого для исследования Луны и Марса. Впрочем, международная кооперация в дальнем космосе — это общечеловеческая проблема, уверен эксперт. Между тем первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что сейчас, прежде всего, важно избежать милитаризации космоса. Для этого требуется открытый и честный диалог между главными игроками в этой сфере, сказал политик в беседе с «Известиями».

Дмитрий Лару