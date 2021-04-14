Война до последнего украинца

В новой стратегии национальной безопасности Киев впервые официально назвал Россию врагом

25 марта 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О стратегии военной безопасности Украины». Документ теперь должен лечь в основу будущей оборонной доктрины, опираясь на которую силовые структуры и ведомства создадут свои программы развития. Что это означает и угрожают ли положения этого документа Российской Федерации?

Военная доктрина Украины, основанная на данной стратегии, без сомнения, появится уже в ближайшее время. Но на практике Киев уже вовсю демонстрирует свою агрессивность. 30 и 31 марта в поселке Счастье на подконтрольной ВСУ части территории Луганской области в условиях, «максимально приближенных к реальности», прошли учения ее вооруженных сил. Накануне главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью местным СМИ прямо заявил: «ВСУ сегодня готовятся к разным вариантам и, конечно же, к наступлению. Мы создаем учебные базы, нам помогают партнеры, потому что по-другому нельзя. Если вы спросите, мы сегодня готовы к наступлению? Я отвечу – готовы! Украинская армия должна быть готова и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия. И днем, и ночью, и зимой, и летом – при любых условиях».

С кем конкретно сегодня готовятся воевать ВСУ, генерал Хомчак умолчал. Но за него это сделал президент Владимир Зеленский, официально признав Россию военным противником Украины, подписывая Стратегию национальной безопасности.

“ Фактически киевские власти в новой Стратегии нацбезопасности на весь мир заявляют о готовности стать полем боя между Россией и НАТО и воевать за интересы Североатлантического альянса до последнего украинца ”

Во всех проблемах страны по убеждению киевского начальства виновата Россия: Москва якобы угрожает суверенитету, территориальной целостности, препятствует европейской и евро-атлантической интеграции, тормозит экономическое развитие и все социальные проекты. Документ юридически констатирует полный разрыв политических и военных отношений с Россией и ее союзниками, четко отвечает на вопрос о дальнейшей судьбе Донбасса.

Интересно, что в нем напрочь отсутствует даже упоминание о Минских соглашениях: Украина наконец честно показала, что это ничего не значащая для Киева бумажка. Хотя именно о выполнении Минских договоренностей как о дипломатическом пути решения проблемы Донбасса говорят и в России, и в ЕС.

Президент Зеленский, подписав документ, поставил точку в этих разговорах. Проблему Донбасса Киев собирается решить военным путем. И наглядное тому подтверждение – прошедшие в районе поселка Счастье учения. Что касается партнерства с Россией по выполнению Минских соглашений, то теперь она агрессивный сосед, с которым надо бороться за «территориальную целостность и независимость». В подтверждение этого 30 марта Верховная рада приняла проект заявления, в котором говорится, что боевые действия в Донбассе – это международный вооруженный конфликт, то есть война. Данное заявление полностью блокирует выполнение Киевом, повторим, Минских договоренностей. Ведь в них стороны конфликта четко определены: Киев – с одной стороны, ЛДНР – с другой. И вот 30 марта депутаты заявили официально, на самом высоком уровне, что стороны конфликта – Украина и Россия.

Подписанная Зеленским стратегия довольно объемная, ее положения еще не раз разложат по полочкам всевозможные эксперты и политологи. Не буду у них отнимать хлеб, а обозначу лишь некоторые ключевые моменты документа, озаглавленного «Военная безопасность – всеохватывающая оборона».

Надежда на НАТО

Теория всеохватывающей обороны не нова. Согласно ей военные действия ведутся всеми имеющимися средствами, а не только регулярными армиями. В стратегии подчеркивается, что существует некая экзистенциальная угроза Украине, которая развивается на фоне дефицита денег и дисбаланса между военными силами Украины и России. И потому стратегия предполагает «всеохватывающую оборону» от агрессора – на суше, море, в воздухе и информационном пространстве. С активными контрнаступательными действиями.

Основным элементом здесь является сдерживание – способность достичь такого уровня развития армии, флота и территориальной обороны, что агрессор понесет неприемлемые потери и вынужден будет свернуть наступление или отказаться от его эскалации. То есть это не что иное, как призыв к партизанской войне на своей территории.

Но есть и новые постулаты. Так как у Украины нет ресурсов на перевооружение армии – опять же якобы из-за России, то победить в этой партизанской войне ей помогут западные партнеры из НАТО. Уповать на помощь альянса сегодня на Украине – самый востребованный тренд. Насколько он оправдан, не берусь судить. Но возвращению Крыма в родную гавань НАТО не смогло помешать. Свою судьбу народ должен определять сам и только сам.

Если же глубже вчитаться в текст, то вырисовывается такая картина: стратегия подразумевает войну уровня начала и середины прошлого века. Притом что современные армии делают акцент на развитии высокотехнологических компонентов ведения БД. «Мощная территориальная оборона, которая во взаимодействии с движением сопротивления будет способствовать повышению уровня обороноспособности государства, сплочению общества, патриотическому воспитанию граждан, предоставлению обороны Украины всенародного характера», – говорится в стратегии. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» – 34. Но назвать стратегию сугубо оборонительным документом – язык не поворачивается.

Она дает право Киеву начинать войну в том случае, если «появится угроза безопасности Украины». По мнению содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаила Пашкова, принятие военной стратегии в такой редакции свидетельствует, что хотя попытки решить вопросы с Россией посредством политико-дипломатических путей продолжатся, серьезный упор будет делаться и на военный сценарий. То есть в Киеве могут начать воевать в любой момент. Интересно описан алгоритм предполагаемой войны. Она начинается с ответа на агрессию или «угрозу военной безопасности» Украины. То есть прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу, а вот военную операцию теперь можно начать в любое время против неподконтрольных территорий и находящихся там войск.

В документе указывается: привлечение армии и спецподразделений санкционируется, если есть «спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины». Окончание же войны происходит «при содействии международного сообщества на выгодных для Украины условиях».

Интересно, что военной победы своими силами Украина не мыслит. Это подтверждается и расплывчатостью декларируемых целей стратегии. Много таких эпитетов, как «достаточный», «мощный», «необходимый». Но никакой конкретики о перевооружении армии нет. Слово «перевооружение» упоминается в стратегии три раза, а «модернизация» – два. При этом в документе нет даже планов развития собственного военного производства.

Пушечное мясо по-киевски

И опять же виноват в том восточный сосед: необходимые ресурсы отвлекает на себя агрессия России в Донбассе и в Крыму. И далее следует, что главный упор надо сделать не на перевооружение и создание более профессиональной армии, а на милитаризацию населения и на помощь от НАТО. «Граждане Украины на военной службе и службе в военном резерве составляют наиболее ценный оборонительный капитал государства», – говорится в тексте. Народу Украины тем самым недвусмысленно дают понять: воевать будем людьми, а не техникой. При этом довольно завуалированно звучит пункт о переводе армии на профессиональную основу. На первый взгляд это выглядит как планы отказа от призыва и перехода на полностью контрактное формирование ВСУ. Однако далее следует уточнение, что срочную службу в армии хотят заменить обязательной службой в военном резерве. Но чем это будет отличаться от призыва, не поясняется.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал новую Стратегию военной безопасности Украины «переписыванием старых бумаг». «С 2014 года во всех украинских документах Россию называют страной-агрессором, которая чуть ли не с византийских времен все время пытается у несчастной Украины что-то забрать», – заявил он РИА «Новости». Парламентарий сравнил выбор Киевом «очередного европейского пути» с предательством союзных обязательств и братских отношений с РФ.

Есть в Стратегии военной безопасности и ряд других интересных моментов, которых не было раньше. «Комплексная оборона Украины не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства и соответственно истощению национальной экономики», – говорится в документе. Кроме этого отмечается, что основным риском в сфере военной безопасности является неспособность Украины обеспечить отпор и сдерживание вооруженной агрессии РФ ввиду разницы военных потенциалов. Согласно рейтингу американского интернет-портала Global Firepower, который вот уже 15 лет составляет индекс армий 138 стран мира, в 2021 году Российская армия занимает второе место, украинская – 25-е.

То есть в случае начала войны с Россией (которой, собственно, и посвящена большая часть стратегии) надежда Украины будет только на прямую военную поддержку стран НАТО. О вступлении в альянс (это положение встречается в документе 19 раз) говорится очень много, хотя и признается, что продолжение конфликта на востоке страны затрудняет достижение этой цели.

Еще один интересный момент – Украина готова воевать, если происходит «втягивание ее в международные военные конфликты, в частности между государствами, обладающими ядерным оружием». То есть в случае войны стран НАТО и России. Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что на Украине может вспыхнуть полномасштабная война из-за возврата к холодной войне между США и Россией. Фактически киевские власти на весь мир заявляют о готовности стать полем боя между Россией и НАТО и воевать за интересы Североатлантического альянса до последнего украинца. Это как раз и является для НАТО оптимальным вариантом войны, когда собственные вооруженные силы не участвуют непосредственно в боевых действиях.

Итак, президент Зеленский фактически подписал ультиматум Донбассу и в какой-то степени предъявил его России. Все мосты сожжены. Что ожидать дальше – покажет ближайшее время. Но пока, косвенно объявляя России войну, Украина, как это ни странно, продолжает покупать у РФ и Белоруссии электроэнергию, ГСМ. Это говорит о том, что с расстановкой приоритетов у киевских политиков все же большая проблема. Не потому ли, что война по большому счету народу Украины, кроме фашиствующих последышей Шухевича и Бандеры, не нужна?

Валерий Громак

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (876) за 13 апреля 2021 года