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Интерфакс-АВН

Канада запретила экспортировать военную продукцию в Турцию

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Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: © Flickr / Dennis Jarvis

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Канада отменила разрешения на экспорт в Турцию военной продукции и технологий, потому что их использовал Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

"После этого анализа, который счел убедительными доказательства, что канадские технологии, экспортированные в Турцию, применялись в Нагорном Карабахе, сегодня я объявляю отмену разрешений, которые были приостановлены осенью 2020 года", - говорится в заявлении Гарно, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Первые шаги в этом направлении Канада предприняла прошлой осенью. Тогда правительство Канады приостановило разрешения на экспорт в Турцию военной продукции и технологий, пока шло расследование, действительно ли Азербайджан использовал канадские технологии в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Следствие пришло к выводу, что так оно и было.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Канада
США
Турция
Проекты
2020-й год
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