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ТАСС

Антонов: сотрудничество РФ и США в космосе демонстрирует потенциал двусторонних отношений

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Агарышев

По словам посла России, сотрудничество между Москвой и Вашингтоном стало одним из важных факторов успехов, достигнутых человечеством в освоении космического пространства

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в космическом пространстве демонстрирует огромный потенциал двусторонних отношений. Такое мнение выражается в статье посла РФ в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, которая была опубликована в понедельник на страницах газеты The Washington Times по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

"Несмотря на все сложности в российско-американских отношениях, сотрудничество в области космических исследований демонстрирует, каких больших результатов могут достичь Россия и США, работая вместе. Данный опыт, безусловно, может быть использован и на Земле", - подчеркивает дипломат.

Как он констатирует, "сотрудничество между Москвой и Вашингтоном стало одним из важных факторов успехов, достигнутых человечеством в освоении космического пространства, включая совместный полет "Союз - Аполлон" и программу "Мир - шаттл". "Уже более двух десятков лет космонавты и астронавты бок о бок работают на борту Международной космической станции", - напоминает Антонов.

По его словам, "на протяжении многих десятилетий человечество мечтало о покорении космоса". "И первым, кто смог сделать шаг навстречу бескрайнему звездному пространству, стал советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин", - отмечает посол. "Произнесенное Ю. А. Гагариным при запуске слово "поехали" открыло эру присутствия человека в космосе. За 108 минут корабль "Восток-1" совершил эпохальный виток вокруг Земли, после чего спускаемый модуль с космонавтом на борту благополучно приземлился в Саратовской области. Миссия "Восток-1" изменила историю. За прошедшие 60 лет по проторенной Ю. А. Гагариным тропе прошли сотни человек из десятков стран мира. В 1963 году Валентина Владимировна Терешкова стала первой женщиной на околоземной орбите. А в 1965 году Алексей Архипович Леонов впервые вышел в открытый космос. Многочисленные исследовательские миссии позволили человечеству получить бесценные сведения как о ближайших "соседях" нашей планеты (Луне, Венере, Марсе), так и об отдаленных уголках Солнечной системы", - пишет дипломат.

Чтят и в США

Как указывает Антонов, память о Гагарине, "трагически погибшем в авиакатастрофе в марте 1968 года, жива по сей день". "Десятки улиц, бульваров и площадей носят его имя. Мемориалы в честь космического первопроходца украшают города по всему миру. В США бюсты Ю. А. Гагарина установлены в Вашингтоне, Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке и Чикаго. А в 2012 году памятник Ю. А. Гагарину был открыт в Хьюстоне", - отмечает посол.

С его точки зрения, "проложенный первым космонавтом Земли путь к освоению космоса стал одной из ключевых областей международного взаимодействия". "Тогда, в разгар холодной войны, невзирая на идеологические и политические противоречия, президент США Джон Кеннеди в поздравительном послании главе СССР Никите Сергеевичу Хрущеву написал: "Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным. Я выражаю искреннее пожелание, чтобы в дальнейшем стремлении к познанию космоса наши страны смогли работать вместе и добиться величайшего блага для человечества", - говорится в статье. "Слова американского президента оказались пророческими", - подчеркивает Антонов.

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