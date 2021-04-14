Утрата без срока давности

Трагедия гибели подводного атомохода «Курск» должна быть расследована до конца

Корабли, как люди, живут и умирают. 12 августа 2000 года на учении Северного флота при загадочных обстоятельствах на атомоходе «Курск» взорвалась в практическом варианте приготовленная стратегическая дальноходная тепловая торпеда образца 65-76 калибра 650 миллиметров. Следом через 135 секунд в отсеке сдетонировал основной боекомплект торпедного оружия. Взрыв стоил жизни почти всему экипажу и уничтожил атомный ракетоносец.

Расследование причин национальной трагедии до суда первой инстанции недотянулось из соображений секретности. По заключению генерального прокурора, в катаклизме сильно подозревается сложная в обращении «толстая» торпеда.

Спустя годы выросло новое поколение россиян. Часть из них уже стоит в боевых сменах на кораблях. По флотам. Палуба корабля есть продолжение территории государства. Так что согласно обновленной Конституции РФ они вправе узнать сегодня, насколько прояснилась ситуация вокруг этой драмы. Нет внятной трактовки случившейся трагедии.

Вердикт прокурора, разумеется, заставил моряков «осмотреться в отсеках». У подводников, когда курс корабля ведет к опасности, подается такая команда. Расследованием установлено, что профессионалы-оружейники действовали в рамках правил минно-торпедной службы. Отобрали образец по заводскому формуляру. Штучного порядка. Для флотского учения. Готовил торпеду к выстрелу допущенный приказом расчет. Это акт юридический. Человеческий фактор возник спонтанно, когда торпеду уронили на грунт с лотка транспортировочной тележки при доставке готового изделия на корабль. Это уже были удар по нервам, психике и служебная коллизия. Как ни странно, одна тонна взрывоопасной высококонцентрированной перекиси водорода во чреве «толстухи» дипломатично промолчала. Торпеду в цех на перепроверку схемы не вернули. Втиснули на корабль, чтобы не ломать график подготовки к выходу в море. Не исключено, исходили из веры инстинктивной, что оружие, как и корабельный спирт-ректификат, обязано быть только высшего качества. Торпеду в отсеке подключили к системе контроля разложения перекиси водорода. Перекись «дышит» в резервуаре окислителя, неотвратимо, как дремлющий вулкан. Поэтому подвергается постоянному контролю.

“ Обстоятельный опрос водолазов выявил интересный факт: лежавшая на дне субмарина была одновальной. Наши атомоходы – двухвальные! ”

Истинную причину взрыва у нас так и не назвали. Американцы из чувства сострадания к отечественной публике, не исключаю, что и от лукавства, вбросили на российские экраны блокбастер «Курск», в одном из эпизодов которого «толстая» торпеда чуть ли не как мешок картошки оказалась брошена в отсеке, как дитя без догляда. Да чушь это собачья!

Эпопея с загрузкой запасов на борт закончилась 9 августа, и 10-го числа «Курск» вышел из Видяево навстречу судьбе.

События внутри субмарины развивались так. 12 августа на 11 часов 30 минут объявлена готовность к атаке. Осмотрен по периметру полигон. В позиции ожидания к началу схождения с ордером боевых кораблей ракетоносец на пятиузловом ходу, с рощей антенн над рубкой, был подобен стреле, выпускаемой из лука. «Толстая» торпеда уже находилась не в отсеке, а в торпедном аппарате. Этим подтверждается, что все в замкнутом пространстве корабля развивается по плану на выполнение боевого упражнения. Торпедный аппарат – это настоящий ствол. И если вдруг продукт «030» (концентрированная перекись водорода) начнет бурно разлагаться в пар, давлением вырвет переднее донышко резервуара-окислителя. И затем будет вырвана передняя крышка торпедного аппарата. Раздастся хлопок ушедшего облака пара вперед по пути наименьшего сопротивления – в океан. Торпедный аппарат по задней крышке останется герметичным. Вместе с кораблем. Конструкторская мысль такой расклад событий в аварийной ситуации успешно предусмотрела.

Но в 11 часов 23 минуты взорвался сам ТА. С такой силой, что вырвало заднюю крышку и впечатало ее в переборку между первым и вторым отсеками. Вместо аппарата образовался проем шириной с гаражные ворота, куда и хлынул океан. Где торпеда, куда она подевалась? Она исчезнуть просто так не могла. Расследованием установлено: аппарат взорвался вместе с торпедой.

И прежде чем вникнуть в динамику событий, придется сказать вслух то, о чем и у нас, и американцы в блокбастере «Курск» дружно набрали в рот воды. Очевидно, морской.

Волна от взрыва выбила заднюю аппаратную крышку только потому, что в нос «Курска», в переднюю крышку его торпедного аппарата кто-то влепился всей массой. И дальше следует называть вещи своими именами.

Почему так произошло? Признаемся откровенно: было время, когда в период холодной войны в нашем ВМФ к шуму механизмов подводных лодок на ходу относились как к досадному недоразумению. Многозвездный американский адмирал Хайман Риковер, наоборот, сделал штатовские субмарины бесшумными настолько, что многотонные гиганты звучали в сонарах советских акустиков шуршанием морских волн о пляжный песок. Для ведения разведки он обучил экипажи маневру подныривания под чужие лодки, что позволяло исчезнуть из поля слышимости чужой гидроакустики. Такой тактический прием опасен, поскольку проводится вслепую, на ощупь. Зато записывающая аппаратура регистрировала у «жертвы» все команды в чужих отсеках. Даже навскидку можно представить, каким досье на наши подводные ракетоносцы они располагали! Было официально зарегистрировано более десяти «наездов» наших и американских лодок друг на друга. Дошло до того, что Борис Ельцин вынужденно продублировал грозный указ императрицы Анны Иоанновны при вступлении на трон: «Морякам далеко в море не ходить!». Больше того, размахнулся и послал в Штаты авторитетную комиссию договариваться о мерах безопасности. Ее встретил начштаба ВМФ США адмирал Джереми Бурда и прямо с порога заявил гостям: «Никаких бумаг подписывать не будем. Отправляйтесь домой. Больше таких инцидентов, обещаю, не будет!».

Честное адмиральское слово встряхнуло воздух. Там есть силы, настроенные продолжать морскую политику прежним курсом. Случай с «Курском» тому пример. Из обмена сомнениями с коллегами уверен, что столкновение с одним из штатовских разведчиков – факт не предполагаемый, а вычисленный. Смятая ударом стального чужого носа торпеда выплеснула заряд перекиси, которая смешалась с керосином в следующем отсеке. Последовал взрыв, эквивалентный 100 килограммам тринитротолуола. А затем сдетонировал боекомплект торпед, эквивалентный пяти тоннам взрывчатки.

Математический расклад событий делу не помеха. У меня есть косвенное подтверждение того, что корабль-спасатель «Михаил Рудницкий» прибыл на место аварии около 5 часов утра 13 августа. На борту была группа подводного спецназа московского подчинения с командой водолазов: глубоководников и пара поисковых подводных аппаратов «Приз» и «Бестер». Первым ушел под воду «Приз», обнаружил лодку, но задел рулем стабилизатор хвостового оперения лежащей субмарины и занялся ремонтом. Спустившиеся водолазы обнаружили корпус вычисленной гидроакустикой лодки. Обошли его, внешних повреждений не наблюдалось. Отремонтированный «Приз» отправился вновь под воду. И... не нашел лодку на месте! Обстоятельный опрос водолазов выявил интересный факт: лежавшая на дне субмарина была одновальной. Наши атомоходы – двухвальные! Значит, чужая и незваная «гостья», вероятно, была взрывом «оглушена». Пришла в себя и уползла с места происшествия. А «Курск» затем нашли лежащим с крутым креном на левый борт в сотне метров от первой точки.

Всех интересует: была ли возможность у оставшихся в живых членов экипажа в трех конечных отсеках спастись? Меня тоже этот вопрос волнует. Сам молю Бога, потому что за 20 лет службы в подводном флоте приходилось бывать в критических ситуациях. Считаю незавидной планиду у мальчиков и мужей постарше. Да, они оставались в живых в трех последних и не сухих отсеках. Есть мнение, что продержались они в смертельной схватке за живучесть не более трех суток. Это много для аварийного корабля. Со вспоротым днищем, растущим неотвратимо уровнем воды снизу с масляным слоем на поверхности. Смогом ароматов в воздушной подушке. С постепенно нарастающим давлением. В кромешной тьме они запустили установку регенерации воздуха. От нее же возник пожар, погубивший всех.

Сами испытать шанс с выходом наверх не рискнули, так как слышали суету от аппаратов «Приз» и «Бестер», пытавшихся присоединиться к комингс-площадке люка 9-го отсека. Это была, считаю, их последняя надежда, скончавшаяся вместе с ними.

Командир 9-го отсека капитан-лейтенант Дмитрий Колесников на пороге в вечность передал нам лучшие пожелания. С мужественным советом не отчаиваться и твердо верить, что их опыт послужит очередным шагом в освоении подводного космоса.

Специалистов вполне убеждают пусть косвенные, но достаточно веские доказательства внешнего вмешательства. Аварийное столкновение вызвало детонацию торпедного боекомплекта оружия, подтвердившего свою надежность и безотказность в действии. Личный состав экипажа в экстремальной обстановке не дрогнул. Выполнил свой священный долг перед государством до конца.

Однако все отечественные СМИ дружно горевали по случаю аварийного подрыва «толстой» торпеды. На слово поверив открытому источнику, известному как блокбастер «Курск» вашингтонского розлива.

Виновато железо. Профессионалы скрипнули зубами, включив в поминальный список еще один фронтовой эпизод холодной войны. Зарубку на памяти нам всем под занавес траурного юбилея нанес стоявший над схваткой в учении Северного флота бывший комфлота адмирал Вячеслав Попов. Он сказал в прямом эфире на весь мир: «В пять часов утра 13 августа судно-спасатель «Михаил Рудницкий» обнаружило на грунте одновальную, однокорпусную чужую субмарину с расквашенным носом».

Комментарии излишни. Что можно сказать в итоге? Версий случившегося за эти годы наплодили немало. И чтобы в них не заблудиться, есть суровый смысл не растекаться мыслью по древу, а проанализировать, что же мы имеем в сухом остатке сегодня.

Итак:

практическая торпеда образца 65-76 взорвалась в торпедном аппарате атомохода «Курск»;

выстрел из торпедного аппарата должен иметь направленное действие по пути наименьшего сопротивления – через переднюю крышку торпедного аппарата;

при взрыве торпеды передняя крышка аппарата оказалась заблокирована. В результате взрывная волна вырвала массивную заднюю крышку торпедного аппарата с такой силой, что та впечаталась в переборку во второй отсек;

инструкции по обращению с оружием пишутся специалистами собственной кровью.

А игры с огнем, даже учебные, могут обернуться тем, что их некому будет анализировать.

Николай Титоренко, начальник отдела в штабе ТОФ, ответственный за эксплуатацию и использование торпедного оружия кораблями и подводными лодками океанского флота (1977–1983)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (876) за 13 апреля 2021 года