...И форсировать Берингов пролив

С какой целью Пентагон усиливает сухопутную группировку на Аляске

Весна 2021 года оказалась богатой на сенсации, связанные с противостоянием в Арктике. Началось с того, что президент США Джо Байден, а вернее, те, кто за ним стоит, попросили премьер-министра Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону.

Для чего? Предлогом явился тезис о том, что сети военных спутников над регионом и радаров в Арктике устарели и их необходимо срочно модернизировать, иначе командованию воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) не одолеть усиливающееся милитарное присутствие России и Китая. Радары, как известно, размещены в основном на Аляске и севере Канады.

С поступлением на вооружение Российской армии гиперзвуковых крылатых ракет их обнаружение на маршевом участке и у целей стало для систем ПРО США весьма затруднительным. Однако Канада восприняла просьбу Штатов прохладно, между Оттавой и Вашингтоном давно зреют противоречия по поводу использования Северо-Западного арктического прохода (Northwest Passage). Канадцы полагают, что эта транспортная артерия исключительно их, с чем янки в корне не согласны.

Арктические волки готовятся к броску

Не прошло и месяца после заявления о необходимости модернизации радаров, как сухопутные войска США родили собственную доктрину по Арктике, в которой о радарах нет ни слова. Новая стратегия предполагает усиление сухопутной группировки США на Аляске и возможность ее переброски армейской авиацией в заданный район. Какой район имеют в виду сухопутные генералы? Рядом только Чукотка.

Сперва в ВВС делали упор на завоевание господства в небе над Арктикой, потом ВМС, дабы не отставать от летчиков, решили, что России и Китаю в Мировом океане нужно противопоставить увеличение стратегического подводного флота и активизировать борьбу за «свободу судоходства» по Северному морскому пути с помощью катеров береговой охраны США. Для чего и было подписано Соглашение между ВМС, корпусом морской пехоты и БОХР. И вот новая доктрина, теперь уже сухопутная.

“ В ближайшие годы США развернут на Аляске новые базы и увеличат там 20-тысячную группировку как минимум несколькими оперативно-тактическими группами в составе двух действующих бригад ”

Генерал-лейтенант Стивен Хуг, командующий силами на Аляске, согласился с тем, что Чукотку без наземной операции не взять, а для этого двух бригад, дислоцированных в Арктике, маловато будет.

Публикация новой доктрины сухопутных войск США, дислоцированных в Арктическом регионе, наглядно доказывает, что Пентагон собирается создать в Арктике опорные пункты из новых штабов и подразделений, способных работать в суровых условиях Крайнего Севера. Предполагается строительство и новых полигонов.

Это значит, что в ближайшие годы США развернут на Аляске новые базы и увеличат 20-тысячную группировку в самом северном штате как минимум несколькими оперативно-тактическими группами в составе двух действующих бригад 25-й пехотной дивизии, дислоцирующихся на Аляске.

Сегодня оба тактических формирования – бригада «Страйкер» и 4-я воздушно-десантная бригада, усиленная армейской авиацией, в том числе ударными вертолетами «Апач» AH-64 от Attack Helicopter, расположены южнее полярного круга. Но они могут быть переброшены в любую точку предполагаемого ТВД от 18 часов для подразделений ВДВ до четырех суток для пехотинцев бригады «Страйкер», которая оснащена БТР «Страйкер» производства General Dynamics Land Systems из Мичигана. Проходящих в ней службу неофициально называют «Арктические волки». На эмблеме аляскинского командования вооруженных сил США изображен разъяренный белый медведь на фоне молний.

Объединенному командованию ВС США на Аляске также подчинена 11-я ВА – крупнейшее соединение ВВС в северной части Тихого океана, части которого базируются на двух авиабазах – «Элмендорф» в Анкоридже и «Эйельсон» в Фэрбанксе. На вооружении 3-го авиакрыла армии стоят перехватчики пятого поколения F-22 и истребители F-35, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, военно-транспортная авиация. Командование на Аляске контролирует 17-й округ береговой охраны США, в составе которого сторожевые катера.

Арктика – будущий ТВД?

Согласно новой Стратегии сухопутных войск США, обосновывающей доктрину действий в Арктике, врагами объявлены РФ и КНР. И нацелить части и соединения сухопутных сил требуется именно на эти страны. При этом впервые не исключается возможность, что Арктика станет будущим театром военных действий. Растущее значение региона для США вступает в противоречие с непомерными, на взгляд Вашингтона, амбициями противников США, таких как Россия и Китай.

Цели определены. По новой стратегии ВС США должны быстро создавать «многодоменные силы» с увеличенным радиусом действия, специально обученные ведению боевых действий в условиях Крайнего Севера. Которые оснащены соответствующим образом, обеспечены всем необходимым для ведения долгой войны, победы и выживания в экстремальных условиях.

В документе прямым текстом указывается необходимость создания так называемых дилемм для соперников из великих держав и более активное взаимодействие с союзниками и партнерами. Дилеммами, вероятнее всего, американцы считают разыгрывание противоречий между Китаем и Россией по поводу использования Севморпути.

Оперативные концепции, характерные для Арктики, предполагают, что в этом регионе очень плохая связь и огромные расстояния, при сильных морозах затруднена сетевая интеграция, существуют препятствия обеспечения доменов (постов) и мобильных КП продовольствием вследствие ограниченности коммерческой инфраструктуры. Поэтому логистика должна измениться.

Не меньшее внимание в стратегии уделено экипировке солдат и повышению уровня подготовки подразделений, действующих при чрезвычайно низких температурах. И здесь самое интересное – армейские генералы не хотят отставать от своих военно-морских коллег, лоббирующих интересы «Дженерал Дайнэмикс».

Они тоже не прочь поучаствовать в тендерах, используя результаты разного рода испытаний. Под предлогом защиты солдат от снега, экстремальных холодов и субарктических сред они желают влиять на разработки и закупки будущих предметов одежды для действий в холодную погоду. Это в стратегии указано черным по белому.

Что касается повышения мобильности, то модернизацию отдельных транспортных средств для действий в условиях экстремально низких температур сухопутные генералы тоже хотели бы контролировать. Кроме того, они убеждены, что армии не помешают собственные электростанции да и космическую связь и информационное покрытие они с удовольствием замкнули бы на себя, для чего неплохо построить наземные ретрансляционные площадки, улучшить инфраструктуру. Подрядчики уже чешут руки в предвкушении военного заказа.

Не забыты и беспилотники для армейской разведки. Здесь сухопутчики убедили Пентагон, что возможности ВВС небезграничны. Словом, Стратегия сухопутных сил США подразумевает продолжение милитаризации Аляски и явно намекает на готовность дислоцирующихся там войск перепрыгнуть через Берингов пролив.

Иначе как трактовать боевые действия в течение продолжительного времени. В Америку никто в гости не собирается. И как объяснить инициирование подготовки американских солдат к войне в условиях Крайнего Севера, создание учебных центров, где инструкторы будут учить бойцов выживать, в том числе используя навыки народов Севера.

Оленьи упряжки для пехоты

Готова ли Россия к новым вызовам в Арктическом регионе? Сможет ли наш мотострелок справиться с «арктическим волком» из бригады «Страйкер»? Как сообщила пресс-служба Северного флота, разведчики морской пехоты СФ в районе ловозерской тундры провели полевой сбор, во время которого учились выживанию в природных условиях Крайнего Севера и Арктики.

Теперь занятия по управлению оленьими и собачьими упряжками стали одним из элементов подготовки разведчиков морской пехоты. Ранее каюры обучали управлять собачьими упряжками, запряженными ездовыми сибирскими хаски, только бойцов арктической мотострелковой бригады Северного флота. Есть в питомнике в поселке Ловозеро Мурманской области и караульные собаки. Они подадут голос, когда почувствуют «арктического волка» – нарушителя границы, поскольку почуют его издалека. И конечно же, собаки не единственное преимущество нашего оперативно-стратегического объединения, контролирующего Арктический регион. Это просто как пример. Есть снегоходы, другая современная техника для передвижения по глубокому снегу.

А еще – новые РЛС с дальностью обнаружения ракетного нападения шесть тысяч километров, пункты наведения авиации, комплексы ПВО и ПРО, рассредоточенные на всем арктическом шельфе, перехватчики на Чукотке, подводный и надводный флот, новейшие объекты военной инфраструктуры на арктических архипелагах. Все это и многое другое говорит о том, что Россия держит руку на пульсе событий, следит за обстановкой в Арктике, создает пункты военной инфраструктуры и обеспечения безопасного мореплавания в северных широтах. Думается, найдется достойный ответ и на новую военную доктрину сухопутных войск США.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (876) за 13 апреля 2021 года