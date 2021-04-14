Альянс условно уничтожен

Корабли НАТО на учениях «Морской щит» были под прицелом Черноморского флота

На Черноморском флоте в условиях обострения международной остановки и новых притязаний Украины на Донбасс и Крым прошли совместные ракетные стрельбы экипажей малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец», «Касимов» и боевого расчета берегового ракетного комплекса (БРК) шахтного базирования «Утес». Первыми вступили в бой воины береговой ракетной бригады подполковника Алексея Щербака. Комбриг был руководителем, а управлял стрельбой командир дивизиона «Утес» подполковник Дмитрий Белый. Если для опытного комбрига это был далеко не первый пуск «Утеса», то для Белого – дебютная стрельба в качестве командира дивизиона, которая началась с внезапной вводной.

Звезды на контейнере

Технической батарее под командованием капитана Алексея Козлова из бригады Щербака предстояло в очень короткий срок подготовить два изделия для ракетной стрельбы в качестве мишеней.

«Дело в том, что во время стрельб питание ракетного комплекса для надежности идет от мощных дизель-генераторов, – поясняет капитан Алексей Козлов, – в их работе не должно быть никаких сбоев, иначе нарушится цикл подготовки ракеты к пуску. Стопроцентную надежность работы мощных дизель-генераторов и обеспечивают наши специалисты».

“ «Монолит» может сопровождать РЛС в режиме обнаружения до 50 целей. В активном режиме – до 30. Ракетный комплекс и отслеживал обстановку в районе стрельб, и наблюдал за всеми натовскими военными кораблями ”

В дивизионе немало таких профи. Первый среди них, пожалуй, командир стартовой батареи БРК «Утес» капитан Евгений Соседко. На счету офицера 17 успешных стрельб. Многие звездочки, начертанные на крышках ракетных контейнеров, – его заслуга.

Со смотровой площадки вместе с офицерами отдела ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота я наблюдал за ракетным пуском и видел, как стартовала мощная ракета «Прогресс». Она взмыла в холодное мартовское небо и легла на заданный курс. Специалисты телеметрии отслеживали полет. Резервное изделие также было готово к пуску, но оно не потребовалось. Все прошло штатно.

«Ракеты 3М44 «Прогресс» благодаря большой дальности стрельбы при внешнем целеуказании могут прикрывать побережье протяженностью несколько сотен километров, – говорит подполковник Дмитрий Белый. – Они хоть и не новые, но весьма надежные. Мощная кумулятивно-фугасная или специальная боевая часть ракеты «Прогресс» выведет из строя корабль любого класса. Дальность полета – до 460 километров. Таким образом они способны простреливать практически все Черное море у наших берегов, и любой военный корабль, зашедший к нам с недружественными целями, окажется под их прицелом.

Острый глаз «Монолита»

Очень важно было также обеспечить безопасность в районе боевой подготовки и не допустить в закрытый полигон случайных гостей. Задачи по закрытию района выполняли более 15 боевых кораблей и вспомогательных судов ЧФ. Но не только они. На оборудованной в горах площадке работала станция «Монолит». Система обеспечивает поиск, обнаружение, сопровождение и классификацию надводных целей с использованием активной радиолокационной станции, загоризонтное обнаружение излучающих РЛС, их классификацию и определение координат, автоматизированный сбор, обработку и отображение данных о морской обстановке. После чего выдает данные системам управления береговых ракетных комплексов.

Дальность обнаружения надводных целей пассивной РЛС – более 400 километров. Значит, «Монолит-Б» из Крыма может отслеживать цели, расположенные возле берегов Румынии (от Севастополя по прямой 390 км). А еще определять государственную принадлежность целей по принципу «свой-чужой». Говорю об этом не случайно. Натовские «партнеры» в эти дни проводили в Черном море маневры Sea Shild («Морской щит»). В этот раз они проходили с невиданным за последние годы размахом. В районе румынской военно-морской базы «Констанца» собрались внушительные силы. Воинский контингент из Румынии, Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, США и Турции насчитывал более 2,4 тысячи военнослужащих. В маневрах участвовало 18 натовских боевых кораблей и судов обеспечения. С чего бы такая активность?

У НАТО повышенный интерес к крымским берегам. А наш «Монолит» может сопровождать локатором в режиме обнаружения до 50 целей. В активном режиме – до 30. То есть ракетный комплекс не только отслеживал обстановку в районе проведения стрельб, но и спокойно наблюдал за всеми натовскими военными кораблями. Одновременно в море находились на боевом дежурстве шесть новейших российских подводных лодок.

Комплекс «Монолит» – из береговой ракетно-артиллерийской бригады полковника Сергея Яблокова. А значит, можно говорить о боевом взаимодействии двух родственных и грозных ракетных соединений ЧФ. Это очень важно, поскольку ракетная бригада подполковника Алексея Щербака находится в Крыму, а ракетно-артиллерийская бригада полковника Яблокова входит в состав Новороссийской ВМБ и дислоцируется на кавказском побережье. Получается, боевой учебой были охвачены два весьма значимых соединения ЧФ.

За воинскую доблесть

Когда ракетная стрельба завершилась, командир бригады подполковник Алексей Щербак поблагодарил подчиненных за службу и по традиции перед строем вручил своему заместителю подполковнику Дмитрию Федько и подполковнику Дмитрию Белому особую реликвию – так называемые пальцы (металлический штырь размером с ладонь, который остается в контейнере после старта ракеты). Есть у береговых ракетчиков такая особая неофициальная награда и традиция. Так что к двум государственным наградам – медалям «За воинскую доблесть» – у офицеров появилась и награда неофициальная.

А на крышке контейнера сержант Андрей Калюжный с удовольствием оттрафаретил еще одну триколорную звезду, которая продолжит летопись советских красных звезд, появившихся в бытность еще СССР. Да и как иначе, традиции должны жить, а эстафета доблести и славы, начатая нашими дедами и отцами, продолжаться.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (876) за 13 апреля 2021 года