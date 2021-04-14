Проблемы с достройкой спасательного судна «Керченский пролив»

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Керченский пролив" встал из-за санкций

Сроки сдачи судна сдвигаются из-за отказа иностранных подрядчиков" , завершение достройки многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив", которую уже более десяти лет ведет Амурский судостроительный завод, столкнулось с проблемами из-за санкций. Европейские компании отказались проводить инспекцию, монтаж, пусконаладку и испытания закупленного почти десять лет назад пропульсивного оборудования Rolls-Royce и интегрированной системы управления Kongsberg. Объединенная судостроительная корпорация пытается найти подрядчика, но пока безрезультатно. Собеседники "Ъ" на рынке полагают, что верфи придется закупать новое оборудование, что может стоить минимум 1 млрд рублей.

Строящееся на АО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) многофункциональное аварийно-спасательное судно "Керченский пролив" (заводской номер 360) проекта MPSV06 после спуска на воду. Комсомольск-на-Амуре, ноябрь 2020 года (с) Федеральное агентство морского и речного транспорта Российской Федерации (Росморречфлот)

У Амурского судостроительного завода (АСЗ), входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), из-за санкций возникли проблемы с достройкой многофункционального аварийно-спасательного судна "Керченский пролив". По словам собеседников "Ъ", верфь не может провести необходимые работы с пропульсивным оборудованием Rolls-Royce, а также системами Kongsberg, так как европейцы отказались из-за санкций работать с предприятием.

Как следует из данных сайта госзакупок, в середине марта АСЗ объявил конкурс с максимальной ценой 79 млн руб. с НДС на выполнение работ по шефмонтажным, пусконаладочным, а также швартовым и ходовым испытаниям двух винторулевых колонок (ВРК) и трех подруливающих устройств Rolls-Royce. Само оборудование, как указано в документах, было поставлено в 2011-2012 годах.

Также, согласно контракту, необходимо выполнить аналогичные работы в отношении интегрированной системы управления Kongsberg Maritime, в том числе инспекцию оборудования после длительного хранения. Срок исполнения работ - декабрь 2021 года. На конкурс не было подано ни одной заявки.

Многофункциональное аварийно-спасательного судно "Керченский пролив" мощностью 7 МВт строится по проекту Морского инженерного бюро MPSV06. Суда имеют неограниченный район плавания и класс Icebreaker 6. Контракт на строительство "Керченского пролива" за 3,6 млрд руб., которые дал бюджет, был заключен в декабре 2009 года. Заказчиком выступил Росморречфлот, эксплуатантом должно быть ФГБУ "Морспасслужба". Исполнителем контракта стал Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС, тогда полностью входил в ОСК, сейчас управляется консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка). Закладка спасателя состоялась в июле 2010 года на АСЗ (тогда входил в ДЦСС, сейчас - в ОСК).

Судно должно быть сдано в декабре 2011 года, но строительство было приостановлено. После судебных разбирательств контракт был расторгнут, деньги возвращены бюджету. За это время Nordic Yards в Висмаре, принадлежащая тогда Виталию Юсуфову (продана в 2016 году малайзийской Genting), построила почти за 6 млрд руб. два аналогичных судна - "Берингов пролив" и "Мурман". В 2018 году было принято решение достроить "Керченский пролив" и назначить ОСК единым исполнителем (см. "Ъ" от 26 декабря 2018 года). Стоимость строительства тогда оценивалась в 4,6 млрд руб., заказ для ОСК грозил быть убыточным. Предполагалось, что судно будет сдано в декабре 2020 года, но оно было спущено на воду лишь в конце октября.

Источники "Ъ" в отрасли рассказывают, что оборудование пригодно для работы, нужно провести небольшой ремонт из-за срока хранения - например, на ВРК заменить резиновые прокладки. На такие работы можно было бы найти азиатские компании, но ОСК необходимы гарантийный срок и проведение обслуживания. Собеседники полагают, что найти подрядчиков не удастся, а значит, придется закупать новое оборудование, что может обойтись не менее чем в 1 млрд руб. Среди возможных поставщиков называют финскую Steerprop. В любом случае корпорации вновь придется продлевать сроки сдачи и просить дополнительное финансирование, заключают источники "Ъ".

В ОСК и Росморречфлоте воздержались от комментариев. Источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорит, что пока о замене оборудования говорить преждевременно, корпорация ведет поиск организаций по наладке имеющегося оборудования. При этом он согласен, что, скорее всего, сроки сдачи судна придется переносить. Еще два собеседника "Ъ" утверждают, что заказчик за десять лет строительства уже смирился с отсутствием этого судна и не "возлагает надежд на его введение в эксплуатацию в ближайшее время". Один из них сомневается, что ОСК предоставят из бюджета еще 1 млрд руб., и в таком случае проект может быть заморожен.