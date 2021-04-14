Пусть будет только парад

У москвичей есть возможность поближе ознакомиться с современной военной техникой

С 31 марта на полигоне Алабино началась горячая пора – подготовка к Параду Победы на Красной площади, главному военному параду России. Но рота почетного караула Преображенского полка, которой в масштабном действе предстоит играть главную церемониальную роль, включая вынос Знамени Победы, репетиции начала еще раньше.

На одну из репетиций в Алабине, которых всего должно быть 12, пригласили газету «Военно-промышленный курьер». Далее, за полторы недели до главного праздника все участники парада перемещаются в Москву, где вся техника будет сосредоточена на площадке в Мневниках. Вечерние тренировки пеших парадных расчетов и техники обычно проходят 29 апреля и 4 мая, видимо, и в этом году от традиции отступать никто не будет. А генеральная репетиция пройдет скорее всего 7 мая. По данным Минобороны, в параде на Красной площади примут участие 12,5 тысячи человек, более 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. Число летательных аппаратов символическое – в прошлом году их было 75.

Фото: Алексей Песков

Москвичи обычно с нетерпением ждут именно воздушной части репетиции – когда еще выпадет возможность увидеть всю самую современную технику ВКС. Пролет воздушных судов, который открывает группа вертолетов во главе с гигантом Ми-26, а замыкает шестерка Су-25, раскрашивающих небо над Красной площадью в цвета российского флага, лучше всего видно с Большой Садовой улицы, Софийской, Кремлевской или Раушской набережных, а также с 1-й Тверской-Ямской или Тверской улицы. Репетиции авиационной части парада намечены на 4 и 7 мая.

Фото: Алексей Песков

Военный парад стал уже классикой, и та мощь, которую демонстрирует армия, действительно внушает уважение. И дает понимание того, что сейчас иначе нельзя: Россия не бряцает оружием, а показывает – в нынешнее весьма напряженное время, чреватое не только малыми военными конфликтами, но и большой войной, силы у страны должны быть максимально боеготовы. Очень хотелось бы, что демонстрации нашей мощи окажется достаточно для тех, кто видит решение всех мировых проблем на уровне «победоносной войнушки». Не надо войны. Пусть будет только парад.

Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 13 (876) за 13 апреля 2021 года