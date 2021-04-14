АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (АО "ЦКБ МТ "Рубин", Санкт-Петербург, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") представило первую модификацию разработанного им погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля. Проект предназначен для зарубежных заказчиков и получил название "Страж" (Border and Offshore Submersible Sentry, BOSS).

Проект погружающегося патрульного корабля "Страж" (Border and Offshore Submersible Sentry, BOSS) разработки АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (с) АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"

"Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счет предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно, - пояснили в ЦКБ "Рубин". - При выборе оборудования мы максимально ориентировались на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали, в том числе оборудование для надводных кораблей и самолетов".

Подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями (и успешно их перехватывать) и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования. Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку - для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у "ныряющего" патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок.

По своей архитектуре и обводам корабль напоминает подводные лодки проекта 613, самую массовую серию советского подводного флота, которая была очень востребована инозаказчиками. Основные характеристики также аналогичны, водоизмещение - около 1000 тонн, общая длина - 60-70 метров в зависимости от комплектации, экипаж - до 42 человек, включая досмотровую группу. По желанию заказчика корабль может быть оснащен торпедным вооружением, небольшими управляемыми ракетами и артустановкой малого калибра. Предусмотрено размещение шлюпок для досмотровых групп, а также беспилотного летательного аппарата с автономностью 2-3 часа, выпускаемого без выхода людей на палубу.