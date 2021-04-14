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Naked Science

Европейцы анонсировали сертификацию первого в мире пассажирского конвертоплана

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Источник изображения: naked-science.ru

Согласно планам компании Leonardo, начало сертификации первого конвертоплана AW609 намечено на конец лета этого года. Сейчас продолжается подготовка к его серийному производству.

Leonardo продолжает подготовку к коммерческой эксплуатации первого в мире гражданского конвертоплана — AW609. В штаб-квартире компании в Филадельфии (штат Пенсильвания) готовят почву для производства, обучения персонала и поддержки эксплуатации AW609. В новый учебный центр вложили 80 миллионов долларов.

Сейчас компания собирает первые два серийных образца перспективного аппарата: именно они будут проходить сертификацию. Ее начало намечено на конец лета.

AW609

Источник изображения: wikipedia

Конвертоплан AW609 имеет долгую историю. Первый полет аппарат совершил 6 марта 2003 года. К ноябрю 2006-го общий налет составил 100 часов. Конвертоплан продемонстрировал возможность подниматься на высоту более 7600 метров и разгоняться до скорости 560 километров в час.

Важно отметить, что ранее Leonardo получила более полусотни предварительных заявок на AW609. Первым, кому поставят эти аппараты, может стать Bristow Helicopters.

Ранее, напомним, конвертоплан CMV-22B ВМС США впервые доставил на авианосец двигатель для истребителя F-35.

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Страны
США
Продукция
AW609
F-35
MV-22 Osprey
Компании
Leonardo
Проекты
Авианосец
Военные учения
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