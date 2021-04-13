Итальянский пассажирский конвертоплан пройдет сертификацию

Итальянский концерн Leonardo в конце лета 2021 года приступит к летной сертификации первого в мире пассажирского конвертоплана AW609. Как пишет Vertical Mag, в настоящее время компания занимается сборкой первых двух серийных образцов перспективного конвертоплана, которые и будут проходить сертификацию. Кроме того, в Филадельфии в Пенсильвании до конца апреля текущего года заработает демонстрационный центр Leonardo с тренажером AW609.

Разработка AW609 ведется в Италии с 2002 года. Первый полет конвертоплана состоялся в марте 2003 года. Машина создается преимущественно для гражданского рынка — нефтегазовых компаний и частных авиаперевозчиков. AW609 сможет развивать скорость до 275 узлов в самолетном режиме и выполнять полеты на расстояние до 1,4 тысячи километров. Позднее эти параметры могут быть улучшены за счет установки модернизированных двигателей.

После начала серийного производства AW609 станет вторым в мире серийным конвертопланом после Bell-Boeing V-22 Osprey. В настоящее время интерес к покупке AW609 проявляет британская компания Bristow. Британцы намерены приобрести два конвертоплана, которые будут использоваться для перевозки грузов, медицинской эвакуации, в поисково-спасательных операциях и для VIP-перевозок.

Сколько именно времени займет сертификация, которая будет проводиться в соответствии с требованиями Федерального управления гражданской авиации США, в Leonardo не уточняют. При этом в компании полагают, что коммерческая эксплуатация конвертоплана может начаться в течение ближайших двух лет.

Ранее итальянская компания CRP Technology по заказу Leonardo напечатала модель конвертоплана AW609 для продувочных испытаний в аэродинамической трубе. Благодаря трехмерной печати разработчикам удалось значительно сократить время, необходимое для производства модели. Основа составной модели AW609 выполнена из алюминия с помощью фрезерования. Речь идет о каркасе и передних кромках крыла и хвостового оперения.

CRT Technology напечатала из углепластика носовую часть конвертоплана вместе с фонарем кабины пилотов, мотогондолы, коки воздушных винтов, воздухозаборники, два варианта законцовки хвостовой балки, обтекатели центроплана, пилоны для подвески топливных баков и сами топливные баки.

Василий Сычёв