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Интерфакс-АВН

Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: Путин В. В.Фото с сайта президента РФ

Энгельс. 12 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия должна закрепить свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной", - сказал Путин в понедельник в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли.

Президент заявил, что намерен обсудить с участниками совещания вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности.

"Проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой без преувеличения стратегической сфере", - сказал он.

"Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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3 комментария
№1
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№2
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№3
13.04.2021 16:44
Если верить этой информации
https://www.mk.ru/politics/2021/04/12/na-kosmicheskom-soveshhanii-u-putina-ozvuchili-sroki-konservacii-mks.html?fbclid=IwAR1RYBI3hOTOviaw8aIrAs4wODqbwphA992Xn_4eRC9PTDvtrY3zHkZ752E
Принято решение создавать новую собственную станцию.
Правда непонятно зачем тогда запускать на МКС Науку и НЭМ?
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