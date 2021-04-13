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Industry Hunter

Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон»

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Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон»
Разработан аванпроект спутниковой системы для интернета вещей «Марафон».
Источник изображения: industry-hunter.com

Завершилась работа над аванпроектом отечественной спутниковой системы «Марафон» для предоставления услуг Интернета вещей. Об этом сообщил заместитель гендиректора «Висат-Тел»  Валентин Анпилогов на международной конференции Satellite Russia & CIS 2021 в Москве. 

В марте завершен аванпроект по системе «Марафон». В этом аванпроекте приняли участие примерно 19 российских компаний... Следующим этапом будет эскизный проект, надеюсь, будем двигаться к практической реализации этой системы, — сказал он. 

Планируется, что орбитальная группировка спутников Интернета вещей «Марафон IoT» будет развернута к 2028 году и будет состоять из 264 аппаратов, которые обеспечат глобальное покрытие. Космические аппараты будут размещены в 12 орбитальных плоскостях на высоте порядка 750 км. Запуск первых шести спутников запланирован на 2023 год.  

Система «Марафон IoT» будет предоставлять услуги по передачи данных Интернета вещей, а также передачи дифференциальных поправок системе ГЛОНАСС для обеспечения навигации в труднодоступных районах. 

Система «Марафон» войдет в программу «Сфера», которая призвана стать конкурентом зарубежных систем OneWeb и Starlink.

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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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