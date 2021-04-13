В России разработали первый законопроект о ДЗЗ.

Роскосмос подготовил законопроект, регулирующий деятельность по дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ). После 12 апреля его предполагается представит на согласование в государственные органы, заявил заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации «Роскосмос» Валерий Заичко на конференции Satellite Russia & CIS.

Мы подготовили первый законопроект о дистанционном зондировании Земли из космоса. Первая его редакция на следующей неделе будет отправлена в государственные органы исполнительной власти на согласование, — сказал он, уточнив, что в мае планируется обсуждение законопроекта в рамках общественного совета Роскосмоса.

В этом законе будут закреплены все положения, связанные с коммерческой космической деятельностью в области ДЗЗ, с государственно-частным партнерством, с другими вещами, которые бы расширили возможности коммерческих частных компаний для работы в этом секторе космического рынка, — пояснил Заичко.

На сегодняшний день в состав постоянно действующей российской группировки ДЗЗ входят космические аппараты (КА) «Канопус-В-ИК», «Канопус-В» № 3, «Канопус-В» № 4, «Канонус-В» № 5, «Канопус-В» № 6, ««Электро-Л» № 2, «Электро-Л» № 3, «Ресурс-П» № 1, «Ресурс-П» № 3.

Космическая группировка КА «Канопус-В» предназначена для получения панхроматических и многозональных изображений поверхности Земли в интересах «Роскосмоса», МЧС России, Минприроды, РАН, а также других ведомств и коммерческих потребителей. Аппарат может использоваться для картографирования, мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров и оперативного наблюдения.

КА «Электро-Л» предназначен для обеспечения Росгидромета оперативной информацией для анализа и прогноза погоды, изучения состояния акваторий морей и океанов, мониторинга условий для полётов авиации, а также изучения состояния ионосферы и магнитного поля Земли.

КА «Ресурс-П» предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности МПР России, МЧС России, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

В 2019 году сообщалось, что Роскосмос планирует до конца года представить правительству концепцию федерального закона о развитии системы дистанционного зондирования Земли.