Войти
Industry Hunter

Минпромторг предложил выделить субсидии отечественным компаниям, внедряющим нейросети

294
0
0
Нейросети
Нейросети.
Источник изображения: industry-hunter.com

Российские компании, внедряющие технологии искусственного интеллекта, по предложению Минпромторга могут получить субсидии от государства по упрощённой схеме. Согласно инициативе, ежегодно разработчику будет выделено до 500 млн рублей на один проект, при этом срок его реализации не должен превышать шесть лет.

Однако получатель субсидии обязан инвестировать и свои средства в проект — не менее 30% от его стоимости. Таким образом, в министерстве стремятся создать конкурентоспособные аппаратно-программные комплексы для ИИ по таким направлениям как медицина, распознавание образов и речи или создание систем безопасности. При этом в Минпромторге отмечают, что получатель субсидии берет на себя обязательство по внедрению разработанных решений в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза.

Правительство будет отбирать претендентов по конкурсу. По условиям проекта, соискатели должны быть зарегистрированы в России, существовать не менее трех лет или входить в перечень системообразующих предприятий (в том числе быть дочерней организацией такого предприятия).

Как отмечают эксперты, механизм выделения субсидий по конкурсу будет более прозрачным, чем поддержка через госконтракты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
AI
Медицина
Похожие новости
03.12.2020
Можно ли построить IT-инфраструктуру на российских решениях
29.09.2020
Максим Скоков: для российской армии создается несколько экзоскелетов
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
07.03.2018
Отцы "Федора"
23.08.2017
Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
22.10.2013
Управление войсками поручат искуственному интеллекту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел