Минпромторг предложил выделить субсидии отечественным компаниям, внедряющим нейросети

Российские компании, внедряющие технологии искусственного интеллекта, по предложению Минпромторга могут получить субсидии от государства по упрощённой схеме. Согласно инициативе, ежегодно разработчику будет выделено до 500 млн рублей на один проект, при этом срок его реализации не должен превышать шесть лет.

Однако получатель субсидии обязан инвестировать и свои средства в проект — не менее 30% от его стоимости. Таким образом, в министерстве стремятся создать конкурентоспособные аппаратно-программные комплексы для ИИ по таким направлениям как медицина, распознавание образов и речи или создание систем безопасности. При этом в Минпромторге отмечают, что получатель субсидии берет на себя обязательство по внедрению разработанных решений в объеме, превышающем размер субсидии не менее чем в два раза.

Правительство будет отбирать претендентов по конкурсу. По условиям проекта, соискатели должны быть зарегистрированы в России, существовать не менее трех лет или входить в перечень системообразующих предприятий (в том числе быть дочерней организацией такого предприятия).

Как отмечают эксперты, механизм выделения субсидий по конкурсу будет более прозрачным, чем поддержка через госконтракты.