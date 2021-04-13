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Интерфакс-АВН

Путин предложил увеличить в 1,5 раза оклады космонавтов, работавших на орбите

Разделы: Космонавтика
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Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер
Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Источник изображения: © EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Энгельс (Саратовская область). 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предложил повысить должностные оклады для побывавших на орбите космонавтов на 50%, а для тех, кто только готовятся к первому полету - на 70%.

"Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто уже слетал в космос, кто уже занимает заметные позиции в отряде космонавтов, и на 70% для тех, кто еще не летал, и готовится стать космонавтов в прямом смысле этого слова", - сказал глава государства на совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в понедельник.

В декабре 2020 года "Роскосмос" предложил повысить оклады космонавтов на 36%. Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, оклад кандидата в космонавты повысится с 60,9 до 82,8 тыс. рублей, космонавта с 63,8 до 86,7 тыс. рублей, инструктора космонавта с 88,4 до 120,29 тыс. рублей. Для космонавтов, совершивших космический полет, должностной оклад планируется увеличить с 69,6 до 94,65 тыс. рублей.

Повышение коснется космонавтов, заключивших контракты с 1 января 2020 года.

В 2018 году средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних предприятиях составляла 59,7 тыс. рублей.

9 февраля СМИ сообщили, что члены отряда космонавтов попросили главу госкорпорации Дмитрия Рогозина перевести отряд в прямое подчинение "Роскосмоса". Рогозин поставил в известность об этой просьбе главу государства.

По данным СМИ, космонавты недовольны снижением качества подготовки, излишней бюрократизацией и большой разницей в окладах космонавтов и руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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