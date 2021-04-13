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РИА Новости

Путин призвал укреплять обороноспособность с помощью космической отрасли

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

ЭНГЕЛЬС (Саратовская обл.), 12 апр - РИА Новости. Необходимо использовать преимущества России в космической отрасли для укрепления ее обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Использовать наши преимущества для укрепления обороноспособности страны - об этом я тоже уже упоминал, - наращивания темпа научно-технологического и экономического развития страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что в январе прошлого года были утверждены Основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. Они являются ориентиром для реализации масштабных задач в освоении космоса, подчеркнул Путин.

В России 12 апреля отмечается День космонавтики, установленный указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад гражданином СССР Юрием Гагариным на корабле "Восток".

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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