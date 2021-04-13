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ТАСС

Портрет Гагарина появился на самой высокой башне мира в Дубае

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Источник изображения: © ТАСС

Акция продлилась около трех минут

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Портрет Юрия Гагарина спроецировали в понедельник в Дубае на фасад Бурдж-Халифы - самого высокого здания в мире, сообщает ТАСС с места событий. Акция была приурочена к 60-летию полета Гагарина в космос и продлилась около трех минут.

"Полет Юрия Гагарина ознаменовал начало эры покорения космоса. Нет в мире такой страны, где не было бы известно имя нашего прославленного космонавта. Мы очень рады, что Космическое агентство ОАЭ поддержало инициативу российской стороны по освещению в такой красивой и оригинальной форме 60-летия со дня первого полета человека в космос", - рассказал ТАСС генеральный консул России в Дубае Олег Фомин.

"Мы очень благодарны нашим арабским партнерам за эту замечательную акцию. За светлую память героического поступка нашего знаменитого соотечественника. За бережное отношение к его подвигу. Для нас это яркий признак того, что ОАЭ серьезно настроены на двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество [в сфере освоения космоса]", - подчеркнул представитель госкорпорации "Роскосмос" в регионе Персидского залива Анатолий Красников.

По случаю различных торжественных дат фасад башни украшают с помощью подсветки и проекций. Так, 12 июня 2020 года Бурдж-Халифа по случаю Дня России при помощи проекции "окрасилась" в российский триколор.

Портреты людей появляются на фасаде Бурдж-Халифы не так часто. В ноябре после смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны его портрет также спроецировали на фасад башни, однако это было связано, в том числе с тем, что он работал в ОАЭ тренером в 2011-2012 и 2017-2018 годах.

Открытая в 2010 году Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира. В небоскребе 163 этажа.

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