Полеты туристов на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году

В "Главкосмосе" считают, что по мере развития этого направления спрос будет возрастать, поскольку цена будет падать

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Массовые туристические полеты на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году, считает гендиректор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Я думаю, что массовый спрос на космический туризм - это задача не этого десятилетия. Может быть, к 2030 году. Мы исходим из того, что по мере развития этого направления спрос будет возрастать, поскольку цена будет падать", - сказал он в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос о массовых полетах туристов на низкие орбиты.

Лоскутов также допустил, что Международная космическая станция может стать гостиницей, в которой будут останавливаться космические туристы. "Да, почему бы и нет. Может быть, в модифицированном виде. Хостел - не совсем подходящее слово для космоса, там же можно не только жить, но и эксперименты проводить, зарабатывать на этом", - обратил внимание гендиректор "Главкосмоса".

Ранее командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко выразил мнение, что массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли возможен в ближайшие 20 лет.