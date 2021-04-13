Войти
ТАСС

Полеты туристов на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году

349
0
-1
Дмитрий Лоскутов
Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: Главкосмос

В "Главкосмосе" считают, что по мере развития этого направления спрос будет возрастать, поскольку цена будет падать

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Массовые туристические полеты на низкие околоземные орбиты могут начаться к 2030 году, считает гендиректор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Я думаю, что массовый спрос на космический туризм - это задача не этого десятилетия. Может быть, к 2030 году. Мы исходим из того, что по мере развития этого направления спрос будет возрастать, поскольку цена будет падать", - сказал он в интервью телеканалу РБК, отвечая на вопрос о массовых полетах туристов на низкие орбиты.

Лоскутов также допустил, что Международная космическая станция может стать гостиницей, в которой будут останавливаться космические туристы. "Да, почему бы и нет. Может быть, в модифицированном виде. Хостел - не совсем подходящее слово для космоса, там же можно не только жить, но и эксперименты проводить, зарабатывать на этом", - обратил внимание гендиректор "Главкосмоса".

Ранее командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко выразил мнение, что массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли возможен в ближайшие 20 лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
02.03.2021
Космонавты зафиксировали снижение давления в отсеке МКС с трещиной
02.03.2021
В России официально заявили о намерении строить лунную станцию вместе с Китаем
09.10.2020
Рогозин сообщил, что космический корабль "Орел" полетит в ноябре-декабре 2023 года
30.12.2019
Роскосмос заказал пуск восьми пилотируемых "Союзов" к МКС в 2021-2025 годах
28.08.2015
Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
15.01.2013
Ближе к звездам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел