Космонавт Романенко рассказал о судьбе российского сегмента МКС после 2030 года

После 2030 года Россия может отделить свой сегмент от остальной части Международной космической станции (МКС) после завершения ее эксплуатации и продолжить автономную работу на орбите. Об этом летчик-космонавт, герой России Роман Романенко рассказал 12 апреля в ходе прямого эфира в Instagram, посвященного 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Он напомнил, что ранее срок эксплуатации МКС продлили с 2024 года до 2030-го.

«Поэтому мы рассматриваем различные варианты развития космоса, после того как МКС перестанет существовать. Отстыковать российский сегмент от МКС возможно только после того, как станция перестанет функционировать», — рассказал Романенко.

В ходе этого же эфира космонавт заявил о важности превращения Москвы в космическую столицу мира. По его мнению, власти города уже многое делают в этом направлении, но для достижения цели необходимо открыть еще не менее 100 дополнительных секций авиамоделирования и робототехники.

Как сообщалось ранее, в Москве проходит активное развитие инфраструктуры и социальной сферы всех 146 районов и поселений Москвы в рамках программы «Мой район». Благодаря этому каждый район получит комплексное развитие, в том числе новые сферы дополнительного образования.