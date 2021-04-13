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Путин призвал пересмотреть сроки исполнения задач в космической сфере

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть сроки исполнения задач в динамично меняющейся космической отрасли. Об этом он заявил в ходе совещания о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в РФ, которое проходит в режиме видеоконференции 12 апреля.

«С учетом динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий определенные приоритеты, срок поставленных задач в космической сфере, возможно, следует и уточнить, скорректировать», — подчеркнул глава государства.


Он указал на необходимость проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам.

«В новом XXI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. И сегодня мы обсудим вопросы, связанные с долгосрочными приоритетами развития космической деятельности, проанализируем, что нужно сделать, чтобы усилить наши позиции в этой, без преувеличения, стратегической сфере», — сказал президент.

Он сообщил, что за последние 2,5 года было проведено более 50 успешных пусков российских ракетоносителей, и напомнил о запуске 9 апреля корабля «Союз МС-18», названного в честь летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Владимир Путин в День космонавтики находится с рабочим визитом в Энгельсе Саратовской области. Ранее он возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину, который стоит на месте первого приземления космонавта.

Ранее, в начале февраля, Путин рассказал, что мировое лидерство будет принадлежать тому, кто одержит победу в глобальных соревнованиях за технологии и знания.

Он отметил, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что РФ обладает всеми возможностями, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Союз ПКК
Ядерный щит
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