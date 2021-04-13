Ковальчук рассказал о роли атомно-космического проекта СССР

Создание и реализация советского атомно-космического проекта позволило России обладать суверенитетом, в том числе и по сей день, а также стать одной из высокотехнологичных держав в мире. Об этом сообщил в понедельник, 12 апреля, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Мы с вами должны понимать, что, если бы атомно-космический проект не был реализован, у нас бы с вами не было сегодняшней страны. Россия существует потому, что в 1943 году в тяжелейшие годы войны была создана Лаборатория № 2, сейчас Курчатовский институт, а затем был реализован космический проект», — сказал он «РИА Новости».

Он отметил, что реализация атомного проекта позволила создать ядерное оружие, атомные подводные лодки, баллистические ракеты, которые несут ядерный заряд. По словам Ковальчука, «это и было созданием атомно-космической отрасли».

Ученый также напомнил, что научный руководитель советского атомного проекта Игорь Курчатов и главный конструктор ракетной техники Сергей Королев родились в один день, 12 апреля, но в разные годы.

«Но и их дела реализовались 12 апреля. В 1943 году была образована Лаборатория № 2, а в 1961 году состоялся полет первого человека в космос. То есть с момента рождения этих людей было предопределено, что результаты их труда будут сплетены воедино», — рассказал он.

Ковальчук подчеркнул, что атомно-космический проект нельзя разделить, так как атомный проект создал базу для космического. Он отметил, что база, которая была заложена Курчатовым во время создания атомного проекта, помогла развить космическую сферу.

«И там и там базой были сложные расчеты — нейтронно-физических параметров ядерных реакторов и траекторий полетов. И там и там успех зависел и от создания материалов, способных работать в экстремальных условиях — в сверхвысоком вакууме, крайне низких температурах, очень больших уровнях радиации», — объяснил президент НИЦ «Курчатовский институт».

Кроме того, институт сыграл важную роль в обеспечении безопасности страны и развитии важных стратегических направлений. В том числе в разработке и создании ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, а также атомной энергетики.

На данный момент Курчатовский институт — один из ведущих научных центров в мире.

В начале февраля президент России Владимир Путин рассказал, что мировое лидерство будет принадлежать тому, кто одержит победу в глобальных соревнованиях за технологии и знания.

Он отметил, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки.

В декабре прошлого года Путин подписал указ о проведении в стране Года науки и технологий в 2021-м. Кроме того, глава государства поручил правительству разработать и утвердить основной план мероприятий по проведению Года науки и технологий.