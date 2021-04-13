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Известия.ru

Космонавт Романенко посоветовал найти своего «Илона Маска» для развития отрасли в РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/РКК «Энергия»/Роскосмос

Аэрокосмической отрасли России нужен свой «Илон Маск» в качестве талантливого маркетолога, готового привлечь интерес к индустрии и частные инвестиции. Такую точку зрения в понедельник, 12 апреля, высказал космонавт, Герой России Роман Романенко во время трансляции в своем аккаунте в Instagram.

Прямой эфир, приуроченный ко Дню космонавтики, был посвящен условиям жизни на орбите и научной деятельности РФ в космической сфере.

«Частный рынок аэрокосмической отрасли сформируется тогда, когда на него будет спрос. Если в России появится талантливый маркетолог, вроде Илона Маска, то появится и интерес, а следом и инвестиции», — указал Романенко.

Тем не менее, космонавт уточнил, что не стоит сравнивать деятельность компании по производству космической техники «SpaceX» Илона Маска с «Роскосмосом».

«Компания «SpaceX» — это коммерческий проект, а «Роскосмос» — национальный, направлений деятельности которого больше в несколько раз. Кроме того, организацию Илона Маска финансирует NASA, бюджет которой в 10 раз превышает бюджет «Роскосмоса», — добавил летчик.

В 2021 году 12 апреля исполняется ровно 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, который побывал в космосе. К этой дате в Москве приурочены десятки праздничных и образовательных мероприятий, в том числе, по программе «Мой район».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
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