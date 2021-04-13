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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что могут делегировать частным компаниям малые задачи

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Дмитрий Лоскутов
Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что частные космические компании в ближайшие 10 лет начнут мощную интеграцию с компаниями госкорпорации

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские частные компании пока не способны выполнять крупные задачи Роскосмоса, заявил гендиректор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов в понедельник в интервью телеканалу РБК.

"Изготовление контейнеров для кубсатов, изготовление систем отделений, надо начинать с малого. Полноценно сделать новый двигатель - это крайне сложная задача, или ракету. Безусловно, наши частные компании, я считаю, пока на такое не способны", - сказал он, отвечая на вопрос о задачах, которые можно делегировать частным компаниям.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что частные космические компании в ближайшие 10 лет начнут мощную интеграцию с компаниями госкорпорации.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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