Путин заявил, что Россия готова к международному сотрудничеству в космосе

Президент также указал, что кабмин должен подготовить меры по достижению приоритетов в космической отрасли

ЭНГЕЛЬС, 12 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит развивать программы международного сотрудничества в космической сфере, заявил в понедельник глава государства Владимир Путин.

"Мы будем и дальше развивать международные программы, готовы участвовать в совместной работе с нашими партнерами в космосе", - указал глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли.

При этом он отметил, что Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав. "В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной", - сказал глава государства.

Кабмин должен подготовить меры по достижению приоритетов в космической отрасли, добавил президент.

По словам главы государства, некоторые приоритеты и сроки реализации задач в космической сфере могут быть скорректированы из-за динамично меняющейся ситуации в России и мире. "Понимаю, что с учетом динамично меняющейся внешней и внутренней ситуации, внешних и внутренних условий определенные приоритеты, срок поставленных задач в космической сфере, возможно, следует и уточнить, скорректировать", - сказал глава государства. Путин предложил обсудить такие идеи, если они имеются, в ходе совещания 12 апреля.