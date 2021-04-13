Захарова: Россия не делила космическую славу СССР, принадлежащую всем 15 республикам

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о ключевой роли украинских конструкторов в советской космической программе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Победы СССР в покорении космоса принадлежали всем 15 республикам страны, Россия никогда не делила эту славу. Об этом в понедельник написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о ключевой роли украинских конструкторов в советской космической программе.

В частности, Зеленский заявил, что исторический полет Юрия Гагарина в космос был бы невозможен без Украины. "Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это все было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик: России, Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану, Украине и Эстонии. Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели", - указала Захарова.

Она с сарказмом отметила, что украинским конструкторам уже много лет ничего не мешает "с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы". "И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в действительности украинское руководство известно совершенно иными достижениями. "Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой", - заключила дипломат.