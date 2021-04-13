Войти
ТАСС

Захарова: Россия не делила космическую славу СССР, принадлежащую всем 15 республикам

330
0
0
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о ключевой роли украинских конструкторов в советской космической программе

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Победы СССР в покорении космоса принадлежали всем 15 республикам страны, Россия никогда не делила эту славу. Об этом в понедельник написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о ключевой роли украинских конструкторов в советской космической программе.

В частности, Зеленский заявил, что исторический полет Юрия Гагарина в космос был бы невозможен без Украины. "Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина - это все было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик: России, Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстану, Киргизии, Латвии, Литве, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану, Украине и Эстонии. Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели", - указала Захарова.

Она с сарказмом отметила, что украинским конструкторам уже много лет ничего не мешает "с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы". "И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в действительности украинское руководство известно совершенно иными достижениями. "Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой", - заключила дипломат.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Грузия
Казахстан
Киргизия
Латвия
Литва
Молдавия
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Эстония
Похожие новости
25.11.2015
Страны на постсоветском пространстве занимают пятое место по военным расходам среди 10 регионов мира
21.11.2014
Положение поставщиков ВиВТ на рынке стран на постсоветском пространстве по фактическому экспорту ПВН в 2006-2013 гг.
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
13.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2004-2011 гг. составил 5,2 млрд долларов
17.10.2012
По военным расходам страны на постсоветском пространстве занимают 6 место из 10 регионов мира
20.10.2011
Россия занимает первое место по объему экспорта вооружений в страны на постсоветском пространстве по периоду 2003-2010 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел