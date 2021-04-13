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WarSpot

DRACO: до Луны на ядерной ракете

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В США стартовал проект по разработке ядерного двигателя для космической ракеты. Вчера, 11 апреля, портал spacenews.com сообщил о том, что Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США заказало компании General Atomics разработку ядерного реактора для путешествий в космосе.

Контракт стоимостью $22 млн включает в себя работы в рамках первого этапа создания ядерного реактора для космической тяги. Работы ведутся в рамках проекта «Демонстрационная ракета для гибких окололунных операций» (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, DRACO). Этот проект был официально запущен в прошлом году, а сейчас в DARPA определились с подрядчиком.

Визуализация проекта DRACO

Источник изображения: darpa.mil

«Космическая область имеет важное значение для современной торговли, научных открытий и национальной обороны. Сохранение осведомлённости о космической области в окололунном пространстве — объёме пространства между Землёй и Луной — потребует рывка в двигательных технологиях», — указано в описании проекта DRACO.

Итогом программы DRACO должен стать действующий образец ядерной тепловой силовой установки (nuclear thermal propulsion, NTP). Ядерный реактор будет использоваться для нагрева топлива до экстремальных температур перед выбросом через сопло для создания тяги.

«По сравнению с традиционными космическими двигательными установками NTP предлагает высокое отношение тяги к массе, примерно в 10 000 раз большее, чем электрическая силовая установка, и в два-пять раз больший удельный импульс (КПД топлива), чем химическая двигательная установка», — сообщают в DARPA.

В рамках первого этапа в DARPA намерены провести обзор проекта. Вторая фаза программы DRACO будет включать проработку миссии и запуск в космос опытного образца ядерного двигателя. Если программа будет развиваться согласно плану, то ядерный космолёт отправится на орбиту уже в 2025 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
General Atomics
Проекты
Луна
Ядерный щит
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