Печат (Сербия): Зеленский поплатится за НАТО

Президент Украины оказался в ситуации, когда он проигрывает в любом случае, и хорошо это понимает. Зеленский не может рассчитывать на военную помощь США против России, и единственный способ вырваться из зачарованного круга — развернуть государственный корабль в геополитическом море, но этим займется кто-нибудь другой в будущем.

Бойцы 59-й бригады Вооруженных сил Украины, выполняя преступный приказ, применили беспилотный летательный аппарат, снабженный взрывчаткой, вследствие чего погиб ребенок 2016 года рождения, одна горожанка ранена и доставлена в больницу, как сообщила в субботу третьего апреля пресс-служба Народной милиции непризнанной Донецкой Народной Республики. Это еще один трагический эпизод из целого ряда, произошедших на линии разграничения сторон на Донбассе. На этот раз в Александровском. Нападение было совершено уже на следующий день после телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джозефом Байденом, первого с тех пор, как новый президент США вступил в должность. Вероятно, для Зеленского это была проверка на лояльность и принадлежность к "евроатлантическому сообществу". "Я доволен разговоров с Джозефом Байденом. Украина ценит разностороннюю поддержку Соединенных Штатов. Мы стоим плечом к плечу во имя сохранения нашей демократии", - написал украинский лидер в "Твиттере" после разговора.

Голливудский фильм о российской агрессии

Расправа украинской армии над пятилетним ребенком и, судя по всему, его матерью, произошла на пике напряженности на Донбассе после того, как на протяжении нескольких недель к линии соприкосновения из Центральной Украины подтягивалась военная техника. За это время перестрелки и взрывы снова превратились в рутину в этом регионе Украины, и все говорит о том, что крупномасштабного вооруженного конфликта не избежать. Официальный Киев несколько раз заявлял о своей решимости и готовности воевать непосредственно с Россией, если она поддержит "сепаратистов". Дело было только за тем, что скажет Вашингтон, даст ли он "зеленый свет" на начало боевых действий. После беседы двух президентов встает и самый главный вопрос: означает ли "разносторонняя поддержка" США вмешательство этой страны в гражданскую войну на Украине на стороне Киева, включая потенциальный вооруженный конфликт с Москвой? Или речь идет о чем-то другом?

"Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - сообщил Белый дом после разговора двух лидеров. Байден подчеркнул приверженность восстановлению стратегического партнерства с Киевом, нацеленного на поддержку плана Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, "основанной на демократических ценностях". "Лидеры двух стран согласились с тем, что данные реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - заявили в Белом доме, отметив "тесное сотрудничество" в борьбе с пандемией коронавируса и "укреплении демократии в регионе". Детальное сообщение появилось и на сайте президента Украины, где беседу назвали "очередным подтверждением" того, что Киев "пользуется полной и неизменной поддержкой международных партнеров" на пути реинтеграции "временно оккупированных территорий". "Мы подробно рассмотрели ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один перед лицом российской агрессии", - заявил Зеленский.

Но где же эта агрессия, и в чем она выражается? Прежде всего, в видеоклипах анонимных авторов, которые снимают российские автострады и фиксируют "передвижения войск". Самоходные гаубицы и боевые машины пехоты на дорогах преподносят как доказательство того, что Москва готовится к вторжению. При этом забывают, разумеется намеренно, что Россия, как и любое другое суверенное государство, вправе перебрасывать свои подразделения на своей же территории, сколько хочет и когда хочет. Само по себе это ничего не доказывает. А уж тем более агрессию. Главные американские СМИ тем не менее уцепились за это и сообщают о "четырех тысячах" российских солдат на украинской границе. Киевские генералы пошли дальше и насчитали 28 батальонов, добавив, что "в скором времени ожидается" подкрепление в виде "25 батальонно-тактических групп противника". То есть украинский Генеральный штаб "видит" около 25 тысяч российских солдат, которые уже, или почти, стянуты к границе. Идеальное вступление для какого-нибудь голливудского фильма о российской агрессии.

История для СМИ

Киевским режиссерам недостает только главного актера для начала военного представления - Джо Байдена. И вот он, когда уже все думали, что он забыл о Зеленском и "верных украинских союзниках", наконец появился. И судя по всему, в том числе по заявлениям после беседы, он дал понять Зеленскому, что на участие США в войне против России можно не надеяться. Но Киев, хочет или нет, по-прежнему может рассчитывать на "непоколебимую поддержку США перед лицом российской агрессии". Значит ли это, что украинское государственное руководство решит самостоятельно "пойти войной на агрессора"? Это очень опасно и для самого Киева, но настоящая украинская драма сейчас разворачивается в совсем другом месте. Решение о нападении на Донбасс может быть принято в ответ на ультиматум и ради спасения капитала украинских олигархов, а рассказы об агрессии - это все для СМИ и народных масс. В меньшей степени для украинских, так как они за последние семь лет наслушались их довольно, а в большей - для западных, чье внимание необходимо отвлечь от тяжелых коронавирусных будней, многомесячного локдауна, потери работы и рабочих мест. Разумеется, также необходимо навязать антироссийскую повестку, поставив ее на первое место среди политических приоритетов членов НАТО и их "партнеров".

Этих намерений больше никто не скрывает. Раньше, по крайней мере ради порядка, говорилось, что Америка размещает в Европе свою систему ПРО для "защиты от иранских и северокорейских" ракет, хотя все понимали, что это противоречит законам физики и здравой логики. Теперь же в подобных заверениях уже не нуждаются. Да и к системе ПРО интерес уже потерян, так как новые российские ракетные технологии превратили эту дорогую штуку в устаревшую и совершенно бесполезную. Поэтому Вашингтон снова спустился с высот, забыв на время о "звездных войнах", на землю и теперь хочет провести старые добрые военные учения. Главной "звездой" этой политики стала опять Украина. Почему бы и нет? Если однажды она "сработала", в период с 2014 по 2016 год, когда американцам удалось отвратить Киев и Европу от России и собственных интересов, то почему бы не попробовать сделать это снова?

Что значит "прийти на помощь"

Как заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, во время предстоящих учений НАТО "Защитник Европы 2021" будет отрабатываться "вооруженный конфликт с Россией". Он также добавил, что в случае эскалации конфликта Киев "без колебаний" применит оружие (как будто до сих пор он колебался). Арестович выразил уверенность в том, что НАТО придет Украине на помощь в случае гипотетического конфликта с Россией. Если его первые два утверждения в целом бесспорны, то третье вызывает сомнения. Что значит "придет на помощь"? Так же, как в 2015 году, когда Запад сначала подстрекал президента Петра Порошенко нанести удар по повстанцам, а потом мирно наблюдал, как украинские батальоны попадают в кольцо, так называемые "котлы", один за другим? Тысячи украинских парней, в основном с запада страны, опьяненные национализмом и верой в "помощь НАТО", напрасно погибли в безупречных, с тактической и стратегической точки зрения, ловушках тех, кто, как многие думали, будут легкой добычей в ходе киевского похода на восток. Оказалось, что русский народ на Донбассе не хочет становиться добычей и покоряться военной силе.

Балканы тоже в фокусе

Или, быть может, западная "помощь" опять сведется лишь к санкциям против России к удовольствию Вашингтона, а также ограниченным поставкам оружия и отправке инструкторов, которые должны объяснять украинцам, как с ним обращаться? Ждать чего-то большего Зеленскому, как и в свое время Порошенко, не приходится. Надо отметить, что Арестович (он также является советником главы офиса президента Украины по по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны) напомнил, что в фокус учений НАТО, активная фаза которых ожидается в мае, попадут "Крым, Балканы и все, что севернее Крыма". Это упоминание Балкан не может не вызывать у нас еще большего беспокойства, так как в Стратегии военной безопасности, которую Зеленский утвердил в конце марта, говорится, что "из-за действий России на региональном уровне" главную опасность представляет "дестабилизация ситуации в Прибалтийском, Черноморском и Кавказском регионе, а также на Балканах и в Восточной Европе", о чем мы писали в прошлом номере.

У России, несмотря на военное превосходство над Украиной, также есть поводы для беспокойства. Несомненно, Байден сказал Зеленскому, что не хочет участия американских войск в возможном конфликте на Украине. Нет сомнений и в то, что то же самое Зеленскому дали понять лидеры Европы. Сейчас никому не нужна большая война, хотя это не означает, что она полностью исключена, так как опыт 1914 года учит нас: подобные вещи "просто" могут произойти. Но ограниченный локальный конфликт на востоке Украины очень устроил бы некоторые западные круги, и они поддержали бы его, конечно, призывая при этом к миру. Это дало бы возможность снова обвинить Россию в агрессии, а значит, ввести очередные санкции, которые в идеале поставили бы окончательный крест на "Северном потоке - 2". Вряд ли кто-то в Вашингтоне отказался бы от такого сладкого куска пирога!

Прогноз на будущее

Проблема в том, что Украина не пережила бы этого конфликта как единое государство, каким она, со всеми оговорками, оставалась до сих пор. Тут мы подходим к пресловутым "28 российским батальонам", замеченным у границы с Украиной. Это лишь демонстрация силы и "прогноз на будущее", то есть с их помощью дают понять, что будет, если кто-то нападет на российских граждан и ущемит их интересы на Донбассе. Как бы кто ни пытался это интерпретировать, перед нами - послание о мире и военное сдерживание. Россия не хочет вооруженного конфликта, но тот, кто нападет на русский народ, дорого поплатится. Если бы Москва хотела конфликта, она не демонстрировала бы военную технику на границе, а ее силы без формальных признаков оставались бы незамеченными и действовали бы молниеносно (украинским военным, пережившим "котлы", это хорошо известно).

Сейчас главный вопрос, извлечет ли Зеленский нужные уроки из разговора с Байденом. Перед ним стоит еще большая проблема, так как после заявлений о "реформах", на которых настаивает Вашингтон, от него ждут решения о полной передаче украинской судебной системы в руки "западных друзей". Соратники Байдена сформулировали это как "поддержку плана Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанных на демократических ценностях", а это "основа евроатлантической позиции Украины". Иными словами, Зеленский оказался меж двух огней. Если он реализует план реформ, то вся олигархическая структура Украины окажется в кулаке у западных сил, и тогда каждого из них можно будет привлечь к ответственности в случае непослушания. Пострадает и наставник Зеленского Игорь Коломойский, который уже много лет пытается вести свою игру. Вероятно, он первым попадет по удар "плана Зеленского", как бы это парадоксально ни звучало, учитывая, что это он создал нынешнего президента.

Возможно, единственный способ избежать этого сценария - спровоцировать опасную дестабилизацию на Донбассе. Тогда Зеленскому, возможно, удастся выиграть некоторое время и отложить "план реформ". С другой стороны, российские гаубицы на границе напоминают ему, что это крайне рискованно и в случае начала боевых действий кое-кого могут вскоре арестовать в собственном кабинете. Пока Зеленский просчитывает, что для него выгоднее, одно остается неизменным: на войска НАТО в войне с Россией он может не рассчитывать. Так президент Украины оказался в ситуации, когда он проигрывает в любом случае, и хорошо это понимает. Единственный способ вырваться из зачарованного круга - развернуть государственный корабль в геополитическом море, но у Зеленского нет на это ни сил, ни возможностей. Этим займется кто-нибудь другой в будущем, ведь в последнее время украинские избиратели все больше симпатизируют России и востоку. И в этом еще одна причина того, почему западные силы так спешат. В этой спешке одной из главных жертв могут стать граждане Украины, которые на протяжении семи лет напрасно лелеяли мысль о том, что Запад возьмет их по свою опеку и обсыплет дарами. И именно они будут теми, кто в итоге взыщет с Зеленского.

Боян Билбия (Бојан Билбија)