Зеленский заявил о необходимости изменить подход к финансированию космической отрасли

Как отметил президент Украины, нужно не только помнить о достижениях предыдущих поколений, но и развивать отрасль сейчас

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник принял участие в совещании по вопросам развития космической отрасли Украины, которое состоялось в Национальном центре управления и испытаний космических средств (НЦУИКС), и поздравил инженеров, конструкторов, ученых с Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирным днем авиации и космонавтики. Зеленский заявил о необходимости помнить о достижениях прошлых поколений страны в развитии космической отрасли, а также поставил задачу изменить подходы к ее развитию, сообщила пресс-служба президента Украины.

"Наши ученые-конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы, поэтому без лишней скромности можем сказать, что покорение человечеством космоса было бы невозможным и без Украины", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что необходимо не только помнить о достижениях предыдущих поколений, но и развивать отрасль сейчас. "Мы должны сохранить все, что сделано нашими старшими поколениями, и одновременно важно, чтобы успехи прошлых лет, прошедших десятилетий были не единственными. Чтобы не получилось так, что это единственные победы, которыми мы сейчас гордимся, а потом наши дети, внуки, правнуки даже не помнили, сколько Украина сделала для этой отрасли. Мы с вами должны сделать свой значительный вклад, каждый на своем месте, чтобы Украина и в дальнейшем имела статус космической державы", - отметил он.

Зеленский упомянул о нынешних проблемах отрасли. Сейчас, по его словам, возник ряд важных вопросов, на которые нужно ответить, "в частности, почему не принята Государственная космическая программа и почему возникают проблемы с финансированием стратегически важных проектов, таких как космическая система "Сич-2-1".

"Правительство недавно приняло постановление, решит эти вопросы", - пообещал Зеленский. Но в целом, по его словам, "подход к финансированию космической отрасли надо менять". "Надо искать новые подходы к планированию космической деятельности, оптимизации структуры, развитию государственно-частного партнерства, международной кооперации и достижению Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве", - перечислил он.