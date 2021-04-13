Войти
Российская газета

ВКС России: Воздушную часть парада впервые откроют вертолеты Ми-26

485
0
0

В подмосковном Алабино в понедельник прошла тренировка авиационной части военного парада, который будет показан на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКС) России. В репетиции приняли участие более 70 самолетов и вертолетов.


Отмечается, что откроют воздушную часть парада в этом году впервые 3 тяжелых транспортных вертолета Ми-26. Это мощные вертолеты-гиганты, предназначенные для транспортировки военных грузов и боевой техники. Кроме того, эти вертолеты могут транспортировать и авиацию. Недавно в Санкт-Петербурге экипаж Ми-26 транспортировал на внешней подвеске (укрепленный трос) истребитель Су-27. Видео процесса перевозки было опубликовано пресс-службой Западного военного округа.

Вслед за тройкой транспортников Ми-26 пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, затем ударные винтокрылые машины Ми-35 и Ка-52 "Аллигатор". Закроет вертолетную часть парада пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н "Ночной охотник".

"В составе парадного строя авиации будут также задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники", - рассказали в пресс-службе ВКС России. Завершат авиационную часть Парада Победы экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - "тактическое крыло" Липецкого авиацентра. Элемент "кубинский бриллиант" покажет пилотажная группа "Русские Витязи" на Су-30СМ, а "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.

Поясняется, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров, на скорости от 200 до 550 км в час.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-78
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
МиГ-29
МиГ-31
ПАК ФА
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35С
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.08.2020
Второй авиапарк в мире: с чем Россия встречает день ВКС
13.05.2020
Пандемия не помешала России отметить 75-летие Великой Победы
06.04.2017
В параде 9 мая примут участие стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики - Минобороны РФ
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел