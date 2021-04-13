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ТАСС

Мезенцев надеется на запуск РФ и Белоруссией седьмого спутника группы зондирования Земли

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Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В настоящее время в рамках реализации проекта Союзного государства совместно с Роскосмосом на орбите функционирует группировка космических аппаратов, которая включает пять российских и один белорусский спутник.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил надежду на завершение согласования сметы по созданию седьмого космического аппарата в российско-белорусской группе дистанционного зондирования Земли и отметил, что эта система будет передовой в мире.

"Верим, что министерства финансов двух стран завершат согласование той сметы, которая уже специалистами представлена на площадке важнейших республиканского и федерального ведомства", - сказал он в понедельник журналистам.

В настоящее время в рамках реализации проекта Союзного государства совместно с Роскосмосом на орбите функционирует группировка космических аппаратов, которая включает пять российских и один белорусский спутник.

По словам Мезенцева, для завершения работ и вывода на орбиту нового спутника понадобится примерно три года. При этом, продолжил госсекретарь, большая работа уже была проделана.

"Седьмой аппарат совершенно не зачеркивает всю ту работу, которая уже сделана и ведется сейчас. Он ее дополнит такими уникальными характеристиками, что это аппарат встанет в линейку самых передовых аппаратов мира. Не российско-белорусского взаимодействия, а он подтвердит уникальные характеристики сотрудничества, которые мы предъявим всей планете", - подчеркнул он.

В январе председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков заявил, что эскизное проектирование нового российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли планируется завершить к июню. Спутник нового поколения разрабатывается совместно с государственной корпорацией "Роскосмос".

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