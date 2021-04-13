Cumhuriyet (Турция): операция по превращению Черного моря в озеро НАТО

Президент Украины Владимир Зеленской и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле.

Несмотря на заверения Эрдогана, что сотрудничество Турции и Украины не направлено против третьих стран, совместная декларация, опубликованная по итогам переговоров двух лидеров, говорит об обратном, уверен автор. По его мнению, три решения, принятые в ходе турецко-украинского саммита, берут на прицел Россию.

Встреча президентов Турции и Украины Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского была отмечена в поддерживающих власть средствах массовой информации заголовком "Черное море - море мира".

С другой стороны, на передний план также был выведен следующий сигнал Эрдогана: "Наше сотрудничество с Украиной не направлено против третьих стран".

Два опасения Путина

Вопрос третьей страны был важен, потому что до визита Зеленского Эрдогану позвонил президент России Владимир Путин, и, согласно заявлению Кремля, российский лидер поделился некоторыми опасениями.

Первым из этих опасений было следующее: "Украина уклоняется от реализации Минских соглашений и в последнее время совершает провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения".

А второе дополняло вышеприведенное опасение в силу своих последствий: "В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года".

Другими словами, сигнал Эрдогана относительно встречи с Зеленским "это не направлено против третьих стран" был дан непосредственно Путину.

Но действительно ли сотрудничество Турции и Украины, особенно в виде "укрепляющегося стратегического партнерства", как было заявлено на этой встрече, не направлено против России? Ответ на этот вопрос мы можем найти не в прозвучавших заявлениях, а в "совместной декларации", опубликованной по итогам переговоров Эрдогана с Зеленским.

Совместная декларация берет Россию на прицел

В этом документе прежде всего подчеркивается, что Крым принадлежит Украине, и сообщается о решении взаимодействовать и координировать шаги для восстановления территориальной целостности Украины, а именно чтобы Крым снова стал частью Украины.

В этой связи сделаем одно важное напоминание. 25 марта 2021 года Зеленский официально утвердил "стратегию деоккупации Крыма". Заявления США и НАТО о поддержке Украины против России и цели наращивания присутствия в Черном море согласуются со сроками объявления этой стратегии.

Второй важный акцент в совместной декларации - поддержка членства Украины в НАТО.

А третий - решение о расширении сотрудничества в направлении обеспечения безопасности и стабильности в Черном море для содействия оперативной совместимости вооруженных сил Украины и стран НАТО.

Как видно, эти три решения в совместной декларации по итогам турецко-украинского саммита прямо берут на прицел Россию!

Два противоположных подхода к Черному морю

Исходя из этого, мы можем вернуться к заголовкам, которыми СМИ резюмировали встречу Эрдогана с Зеленским: "Черное море - море мира". Существует два основных подхода к тому, чтобы Черное море было морем мира, озером мира.

Согласно первому из них, "Черное море - тема причерноморских стран", и это одна из главных причин периодических заговоров и операций в отношении ВС Турции на протяжении последних 20 лет. Поскольку турецкая армия в последние два десятилетия в основном принимала эту точку зрения и в этой связи отстаивала сотрудничество с Россией, выступала против вхождения США в Черное море в обход конвенции Монтрё.

Второй подход к вопросу о том, чтобы Черное море было морем мира, основан на усилении присутствия НАТО в Черном море.

Как видно, это два противоположных друг другу подхода.

Так какого же подхода придерживается турецкое руководство на самом деле?

НАТО в Черное море зазывал Эрдоган

21 февраля 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столнтенберг заявил, что альянс будет усиливать свое присутствие в Черном море в ответ на действия России в регионе.

Но как до этого дошло? Напомним краеугольные камни.

- Эрдоган приглашал НАТО в Черное море: "Я сказал ему (Столтенбергу) во время визита: послушайте, вас нет в Черном море. Черное море практически стало российским озером" (11.05.2016).

- США, воспользовавшись призывом Эрдогана, на саммите НАТО в Варшаве 8-9 июля 2016 года протолкнули решение об усилении присутствия НАТО в Черном море.

- С изданием документа "НАТО: готовы к будущему" было объявлено, что НАТО усилит свое присутствие в Черном море.

- В апреле 2019 года НАТО определила Черное море в качестве "арены борьбы".

Главный вопрос

Как видно, с точки зрения Турции вопрос будет рассматриваться в рамках подхода "Черное море - тема причерноморских стран" или с точки зрения "пусть Черное море не будет российским озером и станет озером НАТО". США хотят превратить Черное море в озеро НАТО, сделав Украину и Грузию членами альянса вдобавок к Турции, Болгарии, Румынии.

В этом все дело. Спорить и разжигать обсуждения о времени опубликования заявления 104 бывших адмиралов, о том, кто сделал это раньше, было ли выражение "благородная турецкая нация" добавлено впоследствии, - значит прикрывать эту суть.

Те, кто не оценивает предупреждение адмиралов в рамках этой картины и при этом обсуждает "несуществующий намек на переворот", на самом деле причиняют зло Турции.

Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)