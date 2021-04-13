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ТАСС

Космонавт назвал невозможным массовый полет туристов в космос в ближайшие 20 лет

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Олег Кононенко
Олег Кононенко.
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олег Кононенко при этом отметил, что космические туристы не должны обладать отменным здоровьем, потому что летят на короткий срок

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Массовый полет туристов в космос на больших кораблях едва ли возможен в ближайшие 20 лет, считает командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"Я думаю, что все-таки не скоро. Не в ближайшие 20 лет", - сказал Кононенко, отвечая на вопрос о перспективах гражданских полетов в космос в интервью программе "Познер" на Первом канале.

По его словам, космические туристы не должны обладать отменным здоровьем, потому что летят на короткий срок.

"Они летят пассажирами, они летят на относительно короткий промежуток времени - от восьми до 10 дней. И в спускаемом аппарате они просто сидят и терпят эту перегрузку. Поэтому такие короткие полеты вполне возможны, но чтобы это было массово и на больших кораблях. Даже не знаю. Думаю, это дело не ближайших 20 лет", - сказал Кононенко.

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Россия
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Роскосмос
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