Названа главная заслуга Гагарина

Главный подвиг Юрия Гагарина заключается в том, что он участвовал в рискованной миссии, чей исход не был известен до конца, несмотря на автоматические полеты, проведенные до него. Однако сам он не контролировал полет, как это делают современные космонавты. Об этом «Ленте.ру» рассказал академик РАН и заместитель председателя Союза машиностроителей России Борис Алешин.

По словам Алешина, первый полет человека в космос и создание такой отрасли как космонавтика стало возможным благодаря большой работе ученых и военных, а также аккумулированию всех ресурсов Советского Союза. До Гагарина были автоматические запуски с животными на борту, однако героический поступок первого космонавта все равно сложно переоценить. И полет, и сам Гагарин, по мнению ученого, заслуженно стали символами космической эры.

«На самом деле в этот полет он ничего не предпринимал, не выполнял той миссии, которую выполняют сегодня космонавты, не проводил экспериментов и исследований. Его полет и был той миссией», — говорит академик.

Ранее генеральный директор Государственного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина рассказала, что риски первого космонавта погибнуть в космосе были больше 50 процентов. Такой точки зрения, по ее словам, придерживался главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев.

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. Он длился 108 минут. Ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. «Восток-1» совершил оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.

Леонид Немов