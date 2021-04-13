Космическое агентство Украины решило предложить сотрудничество Илону Маску

Государственное космическое агентство Украины намерено предложить сотрудничество основателю компании SpaceX Илону Маску, заявил в понедельник, 12 апреля, глава ведомства Владимир Тафтай.

«О сотрудничестве с Маском могу сказать, что да, мы планируем предложить ему работать над разработкой совместных проектов», — сказал он в интервью агентству «Укринформ».

Ранее в понедельник, в день 60-летия полета Юрия Гагарина в космос, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины.

«Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины. 60 лет назад украинские конструкторы участвовали в создании космической программы», — сказал украинский лидер.

13 января стало известно, что правительство Украины утвердило концепцию общегосударственной космической программы на 2021–2025 годы, на ее реализацию планируют потратить примерно 30 млрд гривен ($1,07 млрд).

12 января, в день рождения советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева Зеленский назвал его «великим украинским ученым», а также пригласил Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. В этот день в 1961 году ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем и космонавтом Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур.