Литва получит американские гранатометы от 1962 года

Вашингтон передаст Вильнюсу одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW, которые были приняты на вооружение американской армией в 1962 году. Об этом в понедельник, 12 апреля, пишет Sputnik Литва со ссылкой на министерство обороны балтийской республики.

«Церемония передачи вооружений пройдет в среду в штабе батальона имени великого князя литовского Гедиминаса в Вильнюсе. Стоимость оружия составила $10 млн. Его распределят между подразделениями Добровольческих сил литовской армии. Как сообщается, американские военные уже ознакомили инструкторов Добровольческих сил с использованием этих гранатометов», — уточняет агентство.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, гранатометы M72 LAW «внесут значительный вклад в повышение сдерживания», а также в «укрепление безопасности Балтийского региона».

По данным Sputnik, M72 LAW были приняты на вооружение в американской армии в 1962 году в качестве индивидуального противотанкового оружия. Гранатометы проверены в операциях США и их союзников в Ираке, Афганистане и в других конфликтах.

Сейчас в США вместо гранатометов этой серии в основном используется более новое и эффективное вооружение.

В марте стало известно, что США намерены поставить Германии пять патрульных самолетов P-8A и сопутствующее к ним оборудование на общую сумму $1,77 млрд. В августе 2020 года стало известно, что Украина приступила к модернизации патрульных катеров Island, списанных в США и переданных Киеву в 2018 году.