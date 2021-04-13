Ядерный реактор на Луне и космодром возле Крыма: как Украина совершает космический камбэк (Телеграф, Украина)

Первый полет человека в космос не был бы возможен без украинских специалистов, отмечает «Телеграф». А чем может гордиться современная Украина? По словам экспертов, другим государствам понадобятся десятилетия на то, что у нее есть уже сейчас. Украинская космическая индустрия оказалась в уникальном положении.

Сегодня, 12 апреля, исполняется 60 лет с первого полета человека в космос. Одно из главных событий в истории человечества стало возможным благодаря украинским специалистам, которые спроектировали и собрали те самые первые ракеты. Но это произошло более полувека назад, еще в советское время. Как живет отрасль сегодня и чем может гордиться современная Украина? Можем ли мы считать себя космической державой?

Мы собрали воедино все, что следует знать о прошлом, настоящем и, хочется верить, - будущем украинской космонавтики. И помогли нам в этом представители отрасли - люди, которые ежедневно приближают Украину к тому самому камбэку в большой космической игре. Вашему вниманию - пилотный материал проекта #ГордостьУкраины.

Редакционный спецпроект #ГордостьУкраины, который "Телеграф" запускает по случаю 30-летия независимости нашей страны, призван рассказать о хороших новостях и позитиве в непростые для всех нас времена. Наши журналисты постараются напомнить украинцам о том, чем мы можем гордиться и почему Украина - действительно великая держава.

Старый новый украинский космос

Самые известные успехи украинцев в космосе остались в далеком прошлом. Достижения конструкторов Сергея Королева и Валентина Глушко пока никому превзойти не удалось. Именно они заложили основы советской, а во многом и мировой космической отрасли. Без них полет человека в космос, 60-летие которого мы сегодня отмечаем, просто не был бы возможен.

Кстати, первым украинцем в космосе был Павел Попович, который пилотировал космический аппарат "Восток-4" в августе 1962 года. А первым космонавтом уже независимой Украины был Леонид Каденюк, совершивший полет в составе американской миссии в 1997 году. Помимо космонавтов мы активно отправляли в космос искусственные спутники. Так, КБ "Южное" за свою историю спроектировало более 400 аппаратов, большинство из которых запустили в советское время.

Говоря об украинском космосе периода независимости, обычно вспоминают спутники семейства "Сич", ракетоносители "Маяк", "Зенит", "Днепр", "Циклон", проекты "Океан-О", "Микрон", АУОС и другие, спроектированные еще в советское время.

За последние 30 лет отрасль практически не реформировалась, законсервировав советские черты. С одной стороны, это позволило сохранить значительную часть советского наследия, но с другой, - препятствовало развитию. Индустрия медленно угасала. Только в 2019 году президент Владимир Зеленский подписал закон № 143-IX, который открыл эту сферу для частного бизнеса. Именно это событие все представители отрасли называют главным достижением последних десятилетий. Потому что реформа возвращает в украинский космос оптимизм, перспективу и деньги.

Космос в законе

"Наиболее важным событием последних лет я бы назвала закон, который отменил монополию государства на ракетостроение и открыл космос для частных компаний, - говорит Наталия Боротканич, координатор космических проектов компании EOS (входит в группу компаний Noosphere, США). - Другим весомым фактором является то, что в Украине наконец появились частные космические предприятия, такие как Noosphere".

Глава Государственного космического агентства Украины (Гокосмос) Владимир Тафтай отмечает, что закон создает условия для развития отечественной космической отрасли, повышения ее инвестиционной привлекательности, формирования конкурентной среды для субъектов космической деятельности различных форм собственности, в том числе и частной.

"Благодаря реформе наши граждане и юридические лица получили возможность свободно исследовать, использовать космос и ресурсы, содержащиеся в нем. 8 апреля 2021 года наше агентство направило в Минстратегпром новый проект Закона Украины "Об утверждении общегосударственной целевой научно-технической программы Украины" на 2021-2025 годы. Он усилит поддержку отрасли и отечественных разработчиков", - говорит Тафтай.

Максим Ткаченко, основатель проекта Space Hub (Украина, Днепр), согласен с важностью реформы, однако убежден, что пока еще сделано слишком мало.

"Украина сегодня, несмотря ни на что, - космическая держава. Но государство только недавно легализовало частный космос, начало серьезную реформу. В будущем, надеюсь, нас ждут новые достижения, - говорит он. - Главное, чем мы можем гордиться сегодня - это наши специалисты. Но будем честны: это еще советское наследие - средний возраст инженеров - 50+ лет, а молодежи нет вообще. Однако у нас есть отличная основа и хорошие стартовые позиции. Главное - наладить правильный контроль".

По словам Максима Ткаченко, разрешительная система все еще недостаточно гибкая. Кроме того, Госкосмос не работает над развитием нового современного бренда и позиционирования Украины как космической державы и многие за границей все еще считают нас "областью России".

Соавтор закона, изменившего правила игры в украинском космосе, народный депутат Роман Грищук (фракция "Слуга народа"), считает, что реформа снижает темпы и вновь возвращается к государственному космосу, хотя инициаторы реформы делали ставку именно на развитие частного сектора.

"Принятие законопроекта должно было стать сигналом к демилитаризации и корпоратизации космоса в Украине, - говорит депутат. - Это был первый шаг к переходу от плановой к рыночной экономике в сфере космоса, ибо мы фактически упростили некоторые процедуры для частных космических компаний. Но, конечно, этих изменений было мало".

По его словам, год назад в марте состоялось выездное заседание комитета по вопросам экономического развития в Днепре. На нем были обозначены три приоритета:

Разделение государственного управления космической деятельностью и космической промышленностью. Речь шла о распределении полномочий между Минэкономики и ГКАУ и корпоратизации государственных космических предприятий;

Членство Украины в Европейском космическом агентстве (ЕКА);

Поддержка развития частного сектора.

"Эти приоритеты должны были найти отражение в Общегосударственной целевой научно-технической космической программе Украины. С тех пор сменилось три главы Государственного космического агентства, а воз и ныне там, - рассказывает Роман Грищук, - Кабмин таки утвердил космическую программу в январе. Но она содержит мало конкретики. В конце имеем обещание создать 2000 рабочих мест. Где? В государственном секторе? За счет чего? И это, кстати, единственный показатель в программе. Если единственная конечная цель Украины в космосе - это создание рабочих мест, то может проще их создавать в аграрном секторе?"

Депутат сетует, что акцент снова на государстве, а не на частном секторе. В Кабмине забыли о корпоратизации государственных предприятий, которая дала бы толчок к развитию, вместо "движения по инерции на былой славе" и за счет политических договоренностей.

"В соответствии с программой мы должны как-то интегрировать частные инициативы в государственные программы, создать свои спутниковые системы для телекоммуникаций и геолокации. - продолжает он. - Напомню, у нас пока что к запуску до конца года готовится один единственный спутник "Сич-2-30 (2-1)". Еще правительство хочет строить ракеты легкого класса и развивать строительство наноспутников в университетах. На все про все на пять лет в программе предлагают заложить 15 миллиардов гривен. Ни одна из задач не нашла никакого отражения в бюджете и нормативке".

Народный депутат напоминает, что один спутник для мониторинга погоды может стоить от 200 миллионов долларов, а его запуск обходится от 10 миллионов долларов.

"Считайте теперь, что мы сделаем за 15 миллиардов гривен! - говорит нардеп. - Нам надо признать, что Украина не может быть как США в космосе, не те бюджеты. Нам стоит ориентироваться на европейские страны, которые неплохо интегрировались в мировое космическое пространство, имея даже хуже наших стартовые условия - Эстонию, Венгрию, Словению и Латвию. Надо наконец стать ассоциированным членом ЕКА, максимально вложиться в инженерное образование и поддержку космических стартапов. Результат этого будет не завтра, но он по крайней мере будет".

Тем не менее Роман Грищук указывает и положительные примеры, которые подтверждают, что отечественная отрасль еще не умерла.

"За последний год есть несколько хороших новостей. В октябре 2020 года NASA запустило ракету-носитель Antares. Первая ступень ракеты была разработана КБ "Южным" и изготовлена на Южмаше, - говорит народный избранник. - В конце 2020 года мы подписали соглашение об участии в программе NASA Artemis по освоению Луны. Ну и вот недавно наша команда победила в инженерном соревновании NASA Space App Challenge".

О планах Украины по освоению космоса подробнее в нашем подкасте Китай раскрыл "лунный обман" американцев, а Украина летит на Марс?

Украинский космос взлетает в Америке

Чтобы хороших результатов было больше, Максим Ткаченко призывает адаптировать опыт США, где украинцы все чаще регистрируют свои компании, сохраняя офисы и инженеров в нашей стране.

"Закон помог с развитием аутсорса, но этого слишком мало чтобы успешно конкурировать на глобальном рынке. Законодательство США, например, дает больше возможностей, - описывает личный опыт Ткаченко. - В Украине частная компания не может разработать и запустить ядерный реактор, а там это возможно. У нас бизнес не может получить импортные комплектующие для ракет - их завернут на таможне, а конструктора посадят в тюрьму. Даже если создашь что-то тут, то не сможешь откалибровать, потому что нет цехов отладки для ракетных двигателей. Там это все разрешено на законодательном уровне".

По его словам, большинство украинских проектов оформляются как американо-украинские компании потому что у них нет другого выхода: регистрация и продажный офис оформляются в США, а инженеры остаются в Украине.

"Украинская индустрия сегодня - это Госкосмос, государственные предприятия Южмаш и КБ "Южное" и другие, частные - группа компаний Noosphere, а также наша экосистема Space Hub, которая объединяет инженеров-фрилансеров. Есть еще компании в Харькове и Киеве, но центром космической индустрии в Украине является Днепр, - настаивает основатель Space Hub Ткаченко. - В моей команде 18 человек, а всего в нашей экосистеме еще до принятия закона, в 2018 году, было 73 инженерных проекта. В этом году мы еще не подсчитывали, но количество команд на аутсорсе постоянно растет".

По мнению Ткаченко, украинские инженеры активно обслуживают крупные зарубежные компании, которые не могут решить практические задачи, несмотря на огромные бюджеты.

"Мы уже работали над заказами для именитых компаний. Они несколько лет работали над проектами, но не смогли доделать. А мы сделали. Причем дешево - за остаточный бюджет, потому что основной они безрезультатно израсходовали еще до нас. У нашей инженерной команды за плечами уже две успешные миссии, работаем над новыми проектами".

Однако, по его мнению, не все так гладко. До украинских специалистов деньги доходят через какого-то десятого посредника, это крохи.

"Многим хватает только на еду. А мы говорим про специалистов в возрасте 50+ лет. Если этот пласт специалистов уйдет, то уйдет и украинская космическая индустрия. Государству надо активнее заниматься образованием", - утверждает Ткаченко.

Space IT: украинский космос пошел по пути айтишников

Про схожесть космического аутсорса и IT говорит также Роман Грищук. Более того, он считает, что частный космос - это фактически и есть IT. По крайней мере, часть компаний работает именно так.

"Сервисы на основе космических данных - это IТ. В Украине есть несколько частных компаний, которые такие сервисы предоставляют. Поэтому в каком-то смысле космические стартапы уже сейчас могут участвовать в проекте "Дия. Сити", - говорит депутат. - Хардверной части космоса, тем, кто строит спутники или планирует строить ракетоносители или компоненты к ним, больше всего необходимо участие в международных проектах и доступ к крупным инвестициям. Здесь бы очень помогло вступление Украины в Европейское космическое агентство. Пока правительство даже не закладывает это в бюджете".

С ними во многом согласна Наталья Боротканич с Noosphere, однако она считает, что будущее не за аутсорсом и фрилансерами, а за частными международными вертикально-интегрированными компаниями.

"Украина как космическое государство сегодня находится в точке бифуркации (смена установившегося режима работы системы, - прим. авт.). Очевидно, наша экономика, особенно во время борьбы с коронавирусом, не может себе позволить такую роскошь, как освоение космоса. Что остается? Создать условия для прихода в Украину инвесторов, - считает она. - Украина, которая несколько десятилетий назад выпускала по 100 ракет в год, имеет квалифицированные кадры, экспертизу, а это то, что может заинтересовать частные компании, которые хотят участвовать в космических гонках XXI века".

Как работают вертикально-интегрированные компании Боротканич объясняет на примере группы Noosphere с украинскими корнями, которая недавно заключила контракт с NASA на 9,8 миллиона долларов, по которому будет выводить в космос американские спутники.

Она основана бизнесменом украинского происхождения Максимом Поляковым. Это пример вертикально-интегрированной компании: от разработки и производства ракет-носителей и спутников до вывода космических аппаратов на орбиту, получения данных из космических систем. Конечным продуктом всей этой цепочки является обработка и аналитика полученных данных как инструмент для принятия оперативных решений, решения глобальных проблем и тактических задач.

В структуре группы Noosphere есть компания Firefly Aerospace, которая производит ракеты-носители, компания SETS обеспечивает космические аппараты двигателями и комплектующими, а компания EOS Data Analytics развивает собственную аналитическую платформу. Она интерпретирует для бизнеса полученные из космоса данные. По словам Наталии Боротканич, EOS также работает над созданием собственного созвездия спутников, эксплуатация которого начнется уже в следующем году.

О хороших перспективах частного сектора говорит и глава Госкосмоса Владимир Тафтай, хотя, по его данным, государственные предприятия также наращивают активность вопреки коронакризису. В 2020 году Украина экспортировала продукцию и услуги в 30 стран мира, среди которых лидируют США, Саудовская Аравия и Китай. Причем внешнеторговый баланс тут с огромным преимуществом в пользу Украины. Есть соглашения с 28 странами и международными организациями о космических миссиях, самыми прибыльными из которых являются Antares (США) и VEGA (ЕС), где используются украинские ракетные двигатели.

"С 2018 года Украина вовлечена в европейскую программу дистанционного зондирования Земли Copernicus, которая обеспечивает взаимный доступ к данным спутников серии Sentinel и перспективных "Сич-2-1" и "Сич-2М", - говорит он. - Общий доход, который можно будет получать ежегодно, только за счет данных, полученных с территории Украины, по информации КБ "Южное", составит 5 миллионов долларов".

В целом, в отрасли задействовано 16 000 специалистов и 14 государственных предприятий, которые расположены в Днепре, Киеве, Харькове и Павлограде. За 2020 год государственные предприятия показали прибыль в 2,7 миллиона гривен, из них 1,7 миллиона - экспортные поступления. Тем не менее в ведомстве считают, что главные достижения еще впереди, потому что реформа только началась.

Мировая конъюнктура и перспективы Украины

Космическая индустрия - это глобальный рынок, который не может эффективно развиваться в отдельно взятой стране. Потому международные тренды будут напрямую влиять на развитие украинской отрасли. Так, в мире есть спрос на космические полеты, однако очень ограниченное предложение космодромов. Особенно это актуально для Украины, которая утратила доступ к Байконуру, а проект "Морской старт" не взлетел.

Напомним, эта программа предполагала строительство плавучего космодрома в Тихом океане, около острова Рождества, откуда планировалось запускать ракеты "Зенит-3SL". С 1997 по 2014 гг. было произведено 34 пуска украинских ракет, однако затем международный консорциум обанкротился, а саму платформу приобрела Россия. Имея под контролем Байконур, эта платформам россиянами фактически не используется, но и нам недоступна.

Впрочем, украинский стартап Space Logistics Ukraine Дмитрия Легезы уже не первый год ведет разработку проекта украинского космодрома на юге страны. По информации наших источников, работа продолжается, и у команды уже есть партнеры из Германии.

О том, какие еще глобальные тренды будут формировать рынок в ближайшем будущем, нам рассказали представители индустрии и эксперты.

"Частный космос - это главный тренд современности. По моим прогнозам, уже к 2050 году до 10% всей мировой экономики будут работать на космическую или околокосмическую индустрию. Это новые ниши и рынки. Те крупные инвесторы, которые раньше смотрели на IT, сейчас заходят в космические проекты. Нам надо за эти деньги бороться, - говорит Максим Ткаченко из Space Hub. - Amazon, Alibaba, другие крупные корпорации - все хотят работать с космосом, осваивать Луну. Впереди планеты всей, конечно, Илон Маск. Пока все присматриваются к Луне, он уже готовится лететь на Марс. Удачи ему в этом! Но, отмечу, что у нас в Украине тоже есть лунная программа, готовая! Нужны только деньги и дерегуляция".

Наталия Боротканич из Noosphere согласна с такими оценками, однако выделяет и более глобальные тренды.

"По подсчетам инвестиционного банка Morgan Stanley, к 2040 году объем космического рынка достигнет триллиона долларов, - говорит Наталия Боротканич. - Инвестиции в эту сферу повлияют на ряд отраслей вне аэрокосмической и оборонной деятельности - в первую очередь это IТ, телекоммуникации и кибербезопасность. В среднесрочной перспективе будет развиваться космический туризм, горнодобывающее оборудование отправят на астероиды, а посылки, которые сегодня доставляют самолеты и грузовики, вполне возможно, будут прилетать на ракетах".

Последние тренды космической моды

Эксперт выделяет три основных тренда в освоении космоса: коммерциализацию, национализацию и милитаризацию.

"В сегменте коммерциализации за последние десять лет усилился новый тренд - основными спонсорами, которые финансируют космические проекты, становятся представители среднего класса через совместные фонды и частные компании, - объясняет Наталия Боротканич. - Время, когда основным инвестором в космический сектор было государство, прошло еще в 1970-х - по крайней мере в США. Бесспорно, прямые инвестиции от NASA и в дальнейшем будут играть важную роль, однако лишь при условии, что вы хотите предоставлять услуги именно правительству".

Наибольшая заинтересованность инвесторов остается в секторе легких ракет-носителей и малых космических аппаратов. Вкладчиков привлекает возможность запуска малых спутников с помощью дешевых и быстрых в сборке ракет с относительно небольшой подъемной силой.

Вторая по привлекательности сфера - производство спутников и обеспечение их функционирования. Лидером спутникового производства сегодня является низкоорбитальный интернет, который определенно изменит многие отрасли на Земле. Несмотря на пандемию, 2021 год, по прогнозам аналитиков, может стать рекордным по привлечению венчурного капитала в освоение космического пространства.

Что касается тренда на национализацию, то все больше государств стремятся иметь собственную космическую программу, хотят снизить зависимость от внешних поставщиков в такой стратегической отрасли как космос. Будущее, как считает эксперт, за вертикально интегрированными компаниями полного цикла.

Освоение космического пространства расширило сферу применения вооруженных сил - как в контексте разведки, позиционирования и предупреждения о ракетном нападении, так и в вопросах размещения оружия в космосе и проведения боевых действий за пределами привычной для нас среды. Это формирует тренд на милитаризацию.

"Страны серьезно готовятся к "Звездным войнам". Космические войска или подразделения уже действуют в США, Франции, Японии, - говорит Наталия Боротканич. - НАТО признало космос оперативной сферой военной деятельности, наряду с воздухом, сушей, морем и киберпространством. Сейчас речь идет о наращивании присутствия, максимальном использовании возможностей космоса - но кто знает, к чему это может привести".

Нардеп Роман Грищук выделяет именно человеческий капитал как главное достижение государства.

"В контексте глобальных мировых целей мы можем помочь разве что кадрами. Но для этого должны развивать инженерное образование. Иначе от былой славы космической державы ничего не останется, - уверен наш собеседник. - В научном контексте трендом космических исследований является исследование глубокого космоса, детальное изучение планет Солнечной системы, например, Марса. Это может себе позволить либо NASA, либо Европейское космическое агентство или Китай".

В контексте рынка космических технологий Грищук также главным трендом называет частный космос и космос как сервис.

"Речь идет о сервисах на основе космических данных для экологов, агросферы, градопланирования и тому подобное. Для этой отрасли актуальны спутники, в последнее время наноспутники, создание ракет-носителей легкого класса для их запуска и все что связано с обслуживанием спутников, их дозаправкой, утилизацией (актуальный вопрос космического мусора), обработкой данных, - говорит он, и вспоминает конкретные примеры того, как Украина в эти тренды интегрируется. - В этом году украинская команда победила в инженерном конкурсе от NASA, предложив необычный способ дозаправки спутников прямо на орбите. Члены команды - это микс айтишников плюс ученая-астрофизик".

По мнению нардепа, задача Украины - поощрять такие команды оставаться в космической отрасли.

"Мы не можем достойно трудоустроить их на государственные предприятия. Но мы можем создать условия для развития космических стартапов, для вывода их продуктов на мировые рынки. Украине правда надо перестать гордиться достижениями прошлого века. Больше нет серийного выпуска ракет. Больше нет плановой экономики и милитаризации. Наоборот, в тренде демилитаризация космоса", - резюмирует Роман Грищук.

Два шага назад, один - вперед

Максим Ткаченко согласен с указанными трендами, но призывает не догонять другие страны, потому что это уже невозможно - отставание слишком велико, а двигаться на шаг впереди. Так, в 2019 году Владимир Зеленский поставил перед КБ "Южное" задание разработать до 2025 года легкий коммерческий ракетоноситель. По мнению главы Space Hub, это нецелесообразно.

- Нам в принципе не нужен легкий ракетоноситель. Нам нужны тяжелые ракеты, - уверен он. - На них есть спрос, потому что сейчас частный сектор осваивает дальнюю орбиту, Луну и Марс, но нет предложения - только Space X и россияне. Легкие ракеты пригодны только для доставки аппаратов на низкую орбиту, их рынок перенасыщен. Уже скоро бизнесу нужны будут именно большие ракетоносители, способные доставить груз на дальнюю орбиту. Другим государствам понадобятся десятилетия, чтобы получить то, что у нас есть уже сейчас - ракетоноситель "Зенит". Его надо просто модернизировать и осовременить.

В качестве примера такого шага вперед Ткаченко называет собственный проект - лунный коворкинг, который Space Hub обещает представить на октябрьской выставке в Абу-Даби.

"Цель проекта - хаб на поверхности Луны, где аппараты смогут заряжаться, подключаться к выделенному каналу связи с Землей, а также прятаться под защитный экран от солнечной радиации и от холода лунных ночей. Ночь там длится, напомню, 14 дней, а температура опускается до -70, что критично для литиевых аккумуляторов, которые стоят на луноходах. Сердце нашего коворкинга это ядерный реактор, который мы разрабатываем, - поясняет Максим Ткаченко. - Наш хаб сможет разгрузить аппараты других компаний, так как 70% веса сейчас занимают аккумуляторы и системы связи, а стоимость доставки каждого килограмма на Луну - 1 миллион долларов. Проект сильно удешевит производство луноходов и продлит срок их эксплуатации - там валяется уже много аппаратов с разрядившимися батареями. Мы кардинально изменим подход к лунным миссиям, потому видим в этом большие коммерческие перспективы".

Конструктор объясняет, что у полетов в космосе есть две главные проблемы - солнечная радиация и особые температурные режимы. Крупные зарубежные компании пока не смогли найти для них решение, потому что никогда этим не занимались, но у украинских специалистов есть опыт работы с ядерными технологиями, потому что во времена СССР тут собирали ядерное оружие - ракеты штамповали сотнями.

"В советское время разработчикам ставилась задача, чтобы техника работала даже после ядерного взрыва. Лунной радиацией нас не запугать. В Украине есть готовые наработки по лунной программе и опыт защиты аппаратов от высоких температур и пиковой радиации. Мы совместили все это и планируем уже в 2025 году, если все пойдет хорошо, разместить на Луне свой коворкинг для луноходов. Мы всегда заявляли, что представляем Украину и The Rocket City Днепр - это поддержит бренд нашей страны! - уверен Максим Ткаченко.

По его словам, страна должна делать ставку на лунные программы уже сейчас, пока другие нас не догнали. А геополитический эффект от высадки украинских аппаратов на Луне будет сравним с созданием ядерного оружия".

Лучше "Сич-2-1" в руке, чем стартапы в Штатах?

В Госкосмосе же придерживаются более консервативных идей, хотя к Луне тоже присматриваются.

"Главным достижением украинской космической отрасли последних лет является создание и предстоящий запуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1", - говорит Владимир Тафтай. - Он является частью комплексной многофункциональной системы. Для обеспечения ее работы нужна современная наземная инфраструктура. Она поможет сохранить научный, инженерно-технический и производственный потенциал Украины. Эта система обеспечит получение и предоставление пользователями данных оптико-электронного наблюдения Земли для различных целей - от мониторинга природных ресурсов и научных опытов до предупреждения техногенных катастроф и военных угроз".

Там также возлагают большие надежды на проекты Antares и VEGA, а также международную инициативу по освоению Луны Artemis, к которой Украина тоже присоединилась.

Представители частного бизнеса призывают государственный регулятор действовать более активно в сфере дерегуляции и способствовать частно-государственному сотрудничеству, чтобы удешевить и ускорить производство тех же спутников.

""Сич-2-1" уже мало актуален. Его надо просто как-нибудь вытолкнуть, чтобы он улетел, пока совсем не устарел. Якобы он стратегически важен, потому получился в три раза дороже запланированного, - говорит Максим Ткаченко. - Частный сектор смог бы удешевить украинский космос. Спутниковые снимки для гражданских нужд уже сейчас можно приобрести у той же компании EOS. Над этим же работает стартап KURS Orbital с украинскими основателями. Но пусть у страны будет хоть такой спутник. Для нашего государства это тоже достижение".

Наталия Боротканич отмечает, что запуск спутника "Сич-1" в 90-е годы был в числе "самых ярких событий" того периода, однако сейчас государству продуктивнее делать ставку на частный космос.

Наши люди - просто космос

Подводя итог, можно сказать, что украинская космическая индустрия оказалась в уникальном положении - у нас есть великое прошлое и вполне перспективное будущее, благодаря легализации частного космоса. Однако есть еще и депрессивное настоящее. Впрочем, реформа хоть и двигается медленно, но демонстрирует оптимистичные сигналы даже на ранней стадии.

Похоже, отрасль готова повторить путь IT-индустрии, которая тоже начинала с аутсорса. Если, конечно, государство продолжит курс на дерегуляцию отрасли и поддержит систему образования, ведь главное достижение современной Украины - это вовсе не ракеты или спутники. Это талантливые и трудолюбивые люди, способные творить инновации вопреки кризисам, войнам, пандемиям и безразличию государства.

Андрей Попов