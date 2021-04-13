ВС Германии заказали дополнительную партию ПТРК "Спайк"

ЦАМТО, 12 апреля. Компания Rheinmetall 29 марта объявила, что ВС Германии заключили с СП Eurospike (сформировано Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Diehl Defense GmbH и Rheinmetall Electronics GmbH) контракт ан поставку 666 ПТУР MELLS и 82 интегрированных прицельно-пусковых устройства.

Стоимость закупки составляет около 88 млн. евро (103 млн. долл.). Доля Rheinmetall в новом заказе составит около 17 млн. евро. Rheinmetall поставит 82 интегрированных прицельно-пусковых устройства ICLU, а также компоненты для ПТУР "Спайк LR" (большой дальности) производства Rafael. Последняя версия ICLU также позволяет выполнять пуск усовершенствованной версии ракеты – "Спайк LR2". 15 марта Diehl также объявила, что получила заказ на поставку более 600 ракет MELLS для СВ Германии.

Как сообщал ЦАМТО, бюджетный комитет парламента Германии одобрил финансирование закупки 10 февраля 2021 года.

Соглашение заключено в соответствии с действующим рамочным контрактом, подписанным представителями Федерального ведомства Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии и совместного предприятия Eurospike в ноябре 2019 года. Документ предусматривает возможность покупки до 11500 ракет и 214 пусковых установок.

Это четвертый заказ Бундесвера в рамках данного соглашения. Поставки должны быть выполнены в течение 2022-2024 гг. Ранее BAAINBw заказало 2500 ракет MELLS и 103 ICLU.

MELLS (обозначение ПТРК "Спайк" в Германии) – современный противотанковый комплекс, позволяющий поражать бронетехнику противника на дальностях до 4000 м (до 5500 м ракетой "Спайк LR2" компании Rafael).

Rheinmetall имеет обширный опыт производства и поставок MELLS, интегрировала его на шасси БМП "Мардер" и выполняет аналогичные работы на БМП "Пума". Еще один подрядчик в настоящее время интегрирует систему на шасси ББМ "Визель".

По данным Jane's Defence Weekly, MELLS заменят противотанковые комплексы "Милан" и TOW, состоящие на вооружении ВС Германии. Они будут использоваться СВ, силами спецопераций ВМС и подразделениями обеспечения безопасности авиабаз ВВС Германии.