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ТАСС

Эксперт рассказал, почему карта Луны будет точнее земной

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Луна
Спутник Земли - Луна.
Источник изображения: © NASA

Искажения будут практически полностью отсутствовать, потому что на спутнике Земли нет атмосферы, заявил ведущий инженер-геодезист отдела топографо-геодезических работ Роскартографии Олег Евстафьев

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Карта Луны будет точнее земной из-за отсутствия искажений из-за крайне разряженной атмосферы естественного спутника Земли.

Об этом сообщил в интервью ТАСС ведущий инженер-геодезист отдела топографо-геодезических работ Роскартографии Олег Евстафьев.

"Карта Луны будет точнее, чем карта Земли, потому что там [почти] нет атмосферы, поэтому искажения будут минимальны или будут практически полностью отсутствовать", - отметил Евстафьев.

В свою очередь руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева рассказала ТАСС, что РФ планирует создавать в том числе 3D-карту естественного спутника Земли. Для этого будут использованы данные с космического аппарата "Луна-26", отправка которого запланирована на 2024 год. "Хотя трехмерная карта Луны уже есть, но, конечно, в случае успешного проведения съемки аппаратом "Луна-26", будет создана новая 3D-карта поверхности" - отметила Ирина Карачевцева.

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Страны
Россия
Проекты
Луна
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