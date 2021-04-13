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РИА Новости

Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году

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Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

ВИЛЬНЮС, 12 апр - РИА Новости. Литва получит от США одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW, которые были приняты на вооружение американской армией в 1962 году, передает Sputnik Литва со ссылкой на министерство обороны балтийской республики.

"Церемония передачи вооружений пройдет в среду в штабе батальона имени великого князя литовского Гедиминаса в Вильнюсе. Стоимость оружия составила десять миллионов долларов. Его распределят между подразделениями Добровольческих сил литовской армии. Как сообщается, американские военные уже ознакомили инструкторов Добровольческих сил с использованием этих гранатометов", - пишет Sputnik.

Как добавляет агентство, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что гранатометы M72 LAW "внесут значительный вклад в повышение сдерживания", а также в "укрепление безопасности Балтийского региона". Как сообщается на сайте минобороны, переданное оружие проверено в операциях США и их союзников в Ираке, Афганистане и в других конфликтах.

По данным Sputnik, гранатометы M72 LAW были приняты на вооружение в американской армии в 1962 году в качестве индивидуального противотанкового оружия. Сейчас в США гранатометы серии M72 LAW по большей части заменены на более новое и эффективное вооружение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Литва
США
Продукция
M72 LAW
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1 комментарий
№1
13.04.2021 13:01
Я думаю, янки вряд ли поставят что - либо новое в области вооружений бывшим советским республикам независимо от того, как они сейчас относятся к России.
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