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ТАСС

Эксперт: информация от "Венеры-Д" позволит обновить карты планеты

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Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA
Полёт АМС «Венера-Д» в представлении художника NASA.
Источник изображения: NASA

Поверхность Венеры мало изучена

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Отправка космического аппарата "Венера-Д" позволит обновить существующие карты Венеры. Об этом сообщила ТАСС руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева.

"За время работы аппарат должен передать на Землю всю необходимую информацию для подробного изучения атмосферы и поверхности Венеры, которая полностью не изучена. И, конечно, получение новой точной информации с помощью более совершенных приборов XXI века должно привести к созданию новых карт Венеры", - отметила Карачевцева.

В свою очередь инженер-геодезист отдела топографо-геодезических работ Роскартографии Елена Бекчанова рассказала ТАСС, что поверхность Венеры мало изучена. "Поверхность Венеры нельзя увидеть ни в земные телескопы, ни с орбитальных аппаратов, которые ведут зондирование в оптическом диапазоне, так как эта планета укрыта мощным слоем облаков", - пояснила она. Поэтому Венеру изучали с помощью радиолокации.

В 2020 году научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, которая включает отправку как минимум трех научных аппаратов. На борту первого из них - "Венеры-Д" - будут находиться два зонда: один на высоте 55-60 км от поверхности (над облаками), а второй - на высоте 45-50 км (под облаками).

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
2020-й год
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