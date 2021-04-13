Войти
Российская газета

Российские миротворцы провели 6 военных колонн Азербайджана через Карабах

551
0
0
Источник изображения: Арам Нерсесян / Sputnik

Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд по территории Нагорного Карабаха шести военных колонн Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре армейских конвоя наши "голубые каски" сопроводили через Лачинский коридор. Еще один - по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар. Шестая колонна двигалась в обратном направлении. "Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - уточнили в Минобороны РФ.

Предупреждение нападений на армейские конвои - лишь одна из задач наших военных. Главным образом они несут службу на наблюдательных постах и контролируют соблюдение режима прекращения огня на так называемой линии соприкосновения. А еще - сопровождают возвращающихся в Карабах беженцев и помогают местным властям восстанавливать в регионе мирную жизнь.

По последним данным, только за последние сутки российские саперы очистили от боеприпасов 3 гектара территории, 3 километра дорог и обезвредили два взрывоопасных предмета. За неполные пять месяцев службы в Нагорном Карабахе наши инженерные подразделения нашли и уничтожили почти 25,5 тысячи оставшихся после боевых действий боеприпасов.

Сейчас по инициативе российских миротворцев в Карабахе проходит акция по благоустройству памятников воинам Великой Отечественной войны. В ней участвуют военнослужащие нашего Центра гуманитарного реагирования, которые активно взаимодействуют с администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

В населенном пункте Нюрагюх, куда накануне прибыли сотрудники Центра, еще в 60-е годы прошлого столетия установили такой памятник. Дело в том, что более 90 мужчин, отправившихся на фронт из этого села, с войны не вернулись. Российские миротворцы вместе с местными жителями привели памятник в порядок, покрасили его ограду и расчистили местность вокруг. "Данная акция родилась в связи с тем, что ряду мемориалов, расположенных на территории Нагорного Карабаха, требуется восстановление или реставрация, - объяснил начальник Центра гуманитарного реагирования Игорь Сиваков. - Акция продлится вплоть до 76-й годовщины Великой Победы".

Всего на учете специалистов российского гуманитарного Центра находится 58 региональных памятников павшим воинам Великой Отечественной. На 29 уже провели восстановительные работы.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.11.2020
Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе
10.11.2020
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
26.10.2018
АрМИ-2019 планируется провести в августе на территории 11 государств
03.08.2018
В "Танковом биатлоне" на играх АрМИ-2018 определились лидеры
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
30.07.2018
В России отчеканили 500 тыс. монет номиналом 25 рублей с символикой "Танкового биатлона"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 16:52
  • 2
Цензор.НЕТ (Украина): сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил вторжения на Украину
  • 13.04 16:44
  • 3
Россия должна поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил Путин
  • 13.04 16:41
  • 2
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 13.04 16:36
  • 101
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 13.04 16:19
  • 3
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 13.04 16:18
  • 4
Поворот к природе усилит позиции России в мире
  • 13.04 16:16
  • 2
Реформа ВДВ идет ударным темпом
  • 13.04 15:50
  • 35
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 13.04 13:39
  • 102
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 13.04 13:01
  • 1
Литва получит от США гранатометы, принятые на вооружение в 1962 году
  • 13.04 11:13
  • 27
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 13.04 11:09
  • 5
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной
  • 13.04 09:40
  • 1
В правительстве заявили о лидерстве России в космосе
  • 13.04 09:37
  • 1
60-летие подвига Гагарина: Россия защищает честь космической державы (Асахи симбун, Япония)
  • 13.04 06:59
  • 2
Глава РАН: оставаться лидером в космосе России позволяет созданный в советское время задел