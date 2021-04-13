Российские миротворцы провели 6 военных колонн Азербайджана через Карабах

Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд по территории Нагорного Карабаха шести военных колонн Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, четыре армейских конвоя наши "голубые каски" сопроводили через Лачинский коридор. Еще один - по маршруту Шуша - Красный базар - Каджар. Шестая колонна двигалась в обратном направлении. "Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - уточнили в Минобороны РФ.

Предупреждение нападений на армейские конвои - лишь одна из задач наших военных. Главным образом они несут службу на наблюдательных постах и контролируют соблюдение режима прекращения огня на так называемой линии соприкосновения. А еще - сопровождают возвращающихся в Карабах беженцев и помогают местным властям восстанавливать в регионе мирную жизнь.

По последним данным, только за последние сутки российские саперы очистили от боеприпасов 3 гектара территории, 3 километра дорог и обезвредили два взрывоопасных предмета. За неполные пять месяцев службы в Нагорном Карабахе наши инженерные подразделения нашли и уничтожили почти 25,5 тысячи оставшихся после боевых действий боеприпасов.

Сейчас по инициативе российских миротворцев в Карабахе проходит акция по благоустройству памятников воинам Великой Отечественной войны. В ней участвуют военнослужащие нашего Центра гуманитарного реагирования, которые активно взаимодействуют с администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.

В населенном пункте Нюрагюх, куда накануне прибыли сотрудники Центра, еще в 60-е годы прошлого столетия установили такой памятник. Дело в том, что более 90 мужчин, отправившихся на фронт из этого села, с войны не вернулись. Российские миротворцы вместе с местными жителями привели памятник в порядок, покрасили его ограду и расчистили местность вокруг. "Данная акция родилась в связи с тем, что ряду мемориалов, расположенных на территории Нагорного Карабаха, требуется восстановление или реставрация, - объяснил начальник Центра гуманитарного реагирования Игорь Сиваков. - Акция продлится вплоть до 76-й годовщины Великой Победы".

Всего на учете специалистов российского гуманитарного Центра находится 58 региональных памятников павшим воинам Великой Отечественной. На 29 уже провели восстановительные работы.

Юрий Гаврилов