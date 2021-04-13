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РИА Новости

Военные КНР прибыли в Сибирь для участия в турнире "Саянский марш-2021"

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Участники окружного этапа конкурса АрМИ-2021 Саянский марш
Участники окружного этапа конкурса АрМИ-2021 Саянский марш.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 12 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские военные прибыли на юг Сибири для участия в военных учениях "Саянский марш-2021", в ходе которых будут проверены их навыки действий в зимних экстремальных и горных условиях.

Китай первый раз участвует в этих играх.

Турнир "Саянский марш" стартует 14 апреля в рамках Международных Армейских игр-2021. Он включает в себя 50-километровый лыжный пробег с выполнением 12 специальных задач, в том числе преодоление подъемов и спусков с использованием лыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведку целей, стрельбу из стрелкового оружия, метание гранат и т.д., говорится в сообщении Минобороны России.

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