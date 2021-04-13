Ученые разработали алгоритм для "общения" роя спутников на орбите

Благодаря этому алгоритму спутники, в частности, смогут определять напряженность магнитного поля в любой точке орбиты

ТАСС, 12 апреля. Российские ученые разработали алгоритмы взаимодействия наноспутников, которые предназначены для научных измерений. Статью с описанием работы опубликовал научный журнал Advances in Space Research, кратко об этом пишет пресс-служба Сколковского института науки и технологий.

"Важным прикладным результатом нашей работы является возможность улучшения работы системы ориентации и стабилизации спутников, которые используют магнитометры (датчики для измерения магнитного поля). <...> Результатом обработки роевых измерений может стать сервис по типу GPS, который в отличие от оригинала раздает не данные о скорости и координатах объекта, а значения магнитного поля", - рассказал один из авторов работы Антон Афанасьев.

Исследование ученые проводили в рамках проекта "Рой малых космических аппаратов" (Рой МКА). Его основная цель - развертывание автономных группировок из небольших спутников и отработка их роевого взаимодействия. В проекте участвуют более 25 российских организаций.

В качестве одного из экспериментов проекта Рой МКА ученые предложили использовать четыре действующих вместе спутника, чтобы можно было определять напряженность магнитного поле в любой точке орбиты. Система, как отмечают авторы разработки, полностью автономна и позволяет спутникам обрабатывать информацию на борту, уточнять проведенные измерения и предсказывать значения магнитного поля с помощью метода интерполяции.

"Мы используем такой вид интерполяции как кригинг. Кригинг подбирает значения магнитного поля в соответствии с характеристиками магнитного поля (автокорреляционными). Поле трехмерно, поэтому мы должны использовать формацию, которая составляет простейший трехмерный симплекс - тетраэдр, так как три точки лежат на плоскости. Поэтому мы выбрали формацию, состоящую из четырех спутников как минимально возможную для решения поставленной задачи", - добавил Афанасьев.

В результате спутники обменивались данными о своем положении и о своих измерениях, что в результате создает самоорганизующуюся систему, которая способна демонстрировать коллективное поведение и выполнять общие для группировки задачи. Ученые отмечают, что новый метод может использоваться при построении больших группировок и снижения их общей стоимости за счет использования более дешевых сенсоров.