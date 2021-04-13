Труд (Болгария): оружие, которое могут применить Россия и Украина в случае эскалации конфликта в Донбассе

Что если киевские власти все же решаться на силовое решение донбасского конфликта? Какое вооружение будут использовать ВСУ и что им противопоставят ВС РФ для защиты жителей региона от украинской агрессии? Автор собрал некоторые из наиболее эффективных, по мнению экспертов, видов вооружений, которые могут быть применены в ходе противостояния.

Еще одна эскалация напряженности в Донбассе породила новые дискуссии о том, что Украина может противопоставить России в случае возможного столкновения между двумя странами. По мнению экспертов, может быть использована техника, которая полностью изменит ситуацию в зоне конфликта.

Некоторое время назад американский журнал The National Interest составил список пяти самых смертоносных видов оружия, находящихся на вооружении российской армии. По мнению экспертов, это зенитно-ракетный комплекс C-400 "Триумф", Су-35C, бронированные машины БМП-3М, танк Т-90 и самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С".

Но что есть у украинской армии? Гордость страны - танк Т-64БМ "Булат". Он представляет собой модернизированную версию советской модели боевой машины.

У Киева также есть ракетная система "Ольха-М", которая, по словам ее создателя, может запускать ракеты на расстояние до 70 км.

На Украине также есть иностранное оружие: американские патрульные катера Island и Mark VI? чешские САУ Dana-М2, а также турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar.